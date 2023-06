FILMSKA PRIČA! Otkrio je OVAJ PEVAČ, postala je VELIKA BALKANSKA zvezda, a onda je završila u ZATVORU! Gde je danas Romana Panić?

Pevačica Romana Panić u muzičke vode uplovila je pre više od 20 godina, a u početku je radila kao DJ u jednom klubu.

Romana je u tom periodu upoznala je pevača Željka Joksimovića koji ju je nagovorio da snimi prvi album.

Kada se prvi put pojavila na televiziji, izgledala je potpuno drugačije nego danas. Naime, imala je kratku plavu kosu i potpuno drugačiji imidž, te malo ko bi je prepoznao.

Na jednoj Instagram stranici pojavio se njen snimak star dve decenije kada je skroz drugačije izgledala.

Svima je zapalo za oko to što je pevačica zadržala do danas vitku liniju. Romana je u jednoj od emisija otvoreno govorila o zdravstvenom problemu koji je imala u mladosti, a koji je i do danas pati i tada se našalila da baš zbog toga nema problema sa viškom kilograma.

Podsetimo, pevačica se pre dve godina našla u centru skandala kada je u Australiji uhapšena sa svojim verenikom nakon što je policija utvrdila da su zajednoj učestvovali u nelegalnom podizanju novca sa bankomata širom te države.

Panićeva je tada provela nekoliko meseci u zatvoru, a iako je imala dosta problema, vratila se svom poslu i nekoliko puta od tada je gostovala u emisijama, ali se u poslednjih nekoliko meseci ponovo povukla u medijsku ilegalu.

Konkretno, to što mi se dogodilo u Australiji i što sam dospela u zatvor posle mesec dana boravka tamo sebi sam objasnila time da me je Bog na taj način sklonio od nečeg goreg. Uvek od goreg postoji gore. Nikada ne znamo šta nam je to Bog sa tim najgorim pripremio. Sebe sam tako sačuvala. Najbitnije je ostati zdrav i normalan, što sam uspela. To jeste bila lekcija, ali idem dalje. Nemam razlog da se pravdam, samo mi je bilo žao kada sam videla toliko osuđivanja. Mene ljudi kad upoznaju, shvate da nije trebalo tako da me osuđuju - izjavila je Romana tada.

Autor: Pink.rs