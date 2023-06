'ŠČEPAO ME JE KAD ME JE VIDEO' Ana Jovanović za Pink.rs progovorila o poljupcu s Bilalom na Miličine oči, a evo šta kaže o njihovom odnosu! Ovo su svi čekali da čuju! (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

Bivša zadrugarka Ana Jovanović za Pink.rs je govorila o sinoćnjem slučajnom i iznenadnom poljupcu sa Bilalom Brajlovićem, koji se dogodio na oči Milice Veselinović.

- Sinoć smo bili u prilici, slučajno smo dotrčali, bio je iznenađen, bilo mu je čudno što me vidi. Uhvatio me je, ščepao i poljubio. Njegov brat mi je rekao da je Milica bila tu i kako sam čula sad se njihove svađe i rasprave oko toga vode. Prišao je i poljubio me, ja nju nisam ni videla - rekla je Ana i dodala:

- Ja njega cenim i poštujem kao prijatelja i mislim sve najlepše o njemu. Videli smo se preko kapije, a naš odnos se isključivo bazira na prijateljstvu - poručila je Jovanovićeva za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: M.K.