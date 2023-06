SLOVENKA ODLEPILA JER JE CAR BACIO ALEKSANDRIN KOFER SA ŠMINKOM! Žestoko oplela i po Kačavendi, a evo šta kaže o vezi Zvezdana i Anđele! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Slovenka, majka Aleksandre Nikolić, došla je na superfinale "Zadruge", koje se održava večeras, pa pred pripadnicima sedme sile progovorila o ćerki, njenim emotivnim partnerima, ali i aktuelnim temama u rijalitiju.

- A ko je ona, pa ona ima nešto pa da kaže mojoj ćerki, bolje neka začepi one veštačke usne i neka ćuti, nemojte moju ćerku. Nije ona moj nivo, promoviše se u pedesetim godinama. Ona za mene nije nikakava zvezda. Mnogo umišljena žena, mnogo je laži iznela, ne bih o njoj i to je to. Ne postoji za mene, vazduh! Ne može ona meni da se obrati - rekla je Slovenka i dodala:

- Svi su govorili to tamo, ali ne znam više kako bi je ljudi nazvali osim foliranta. Ja mislim da je htela da ispadne žrtva, ali nije uspela u tome - poručila je Aleksandrina majka, a onda progovorila o obračunu Cara i Aleks.

- Videla sam juče kako joj je bačen kofer sa šminkom kvalitetne, moje dete koristi skupu šminku i nije u redu da bez razloga uzeti kofer i polomiti. Ja nisam neko ko bi voleo ili ne bi voleo, razgovaraću s mojom ćerkom večeras - rekla je Slovenka, a onda progovorila o ljubavi Anđele i Zvezdana.

- Ja mislim da se Anđela i Zvezdan vole. Mislim da će oni uspeti. Anđela njega zaista voli i drago mi je. Zvetzdan je mnogo drugačiji nego što se predstavlja. On je bio navođen na to da bude agresivan, mislim da ga je Ana navodila. Ja ništa ne verujem u ti priču.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs