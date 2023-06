'DONJI DOM JE LJIGAV, NEKA ME MILJAN POGLEDA U OČI!' Majka Nece i Pece KIPTI OD BESA zbog Vračevića, otkrila da NE SME da joj se obrati i najavila mu TUŽBE, a evo šta misli o sukobima svojih sinova! (VIDEO)

Oplela u svom stilu!

Roditelji Nenada Lazića Nece, koji se nalazi u superfinalu, Julijana i njen suprug, kao i njegov brat blizanac Predrag Lazić Peca, pristigli su u Šimanovce kako bi dočekali Necu.

Tom prilikom, oni su ispred objektiva portala Pink.rs, progovorili o Necinom učešću, ali i o tome šta im ona, kao majka, zamera.

- Jedino im zameram te konflikte, ali i kod kuće imaju te čačkalice. Bila sam potrešena time, naravno. Ako ja ne pratim, moja mama prati - rekla je Julijana.

Na pitanje ko nije, po njenom stavu i mišljenju, njenoj deci bio pravi prijatelj, rekla je.

- Najviše pola njih tamo, oni ljudi koji su me najviše povredili, najviše psovali, oni stariji ljudi koji su pobožni, koji imaju decu. Pod broj jedan je Miljan Vračević koji je omalovažavao moje sinove sa raznim uvredama, psovanjem i mene, što je vređao mesto mog rođenja, meštane naše, takav čovek. Drugo, Ivan Marinković, znači mnogo mnogo njih. On je mene samo pogledao, nije ni smeo da me pogleda, samo da ga pitam: "Da li se onako ponaša da može omladinu da vaspita?". Hteo je s provokacijama i psovkama da diskvalifikuje Pecu. Mića, šta je sve izgovorio za mene i mog sina, što sam čula, slali su mi klipove. Ja mislim da ih je pola kuće mrzelo, ne znam na osnovu čega. Bilala obožavam - rekla je Necina i Pecina mama.

Ana Ćurčić, ove sezone pokupila je simpatije kod zadrugara, ali i velike kritike, a Neca je bio uz nju od samog početka, te je Julijana istakla da je na Aninoj strani, a oplela je po, tzv. "donjem domu".

- Naravno da sam na Aninoj strani. "Donji dom" je tako ljigav, nevaspitan, ljudi koji imaju odraslu decu i ono ponašanje. Ako im je kriva Ana Ćurčić, zašto bi bili krivi Neca i Peca?! Sada slušam Miću koji provociram i koji kaže: "Ja nisam vas...". Kako nisi?! Miljan je nebitan i odvratan- rekla je Julijana.

Kako se spekulisalo u Beloj kući da se u vazduhu osećalo rivalstvo između blizanaca Nece i Pece, Julijana je imala da kaže.

- Ne, ne. Oni su braća, Peca da uspe, Neca će da bude srećan i obrnuto - rekla je Julijana, a onda se Peca nadovezao:

- Ja sam to već rekao, uspeh mog brata je i moj uspeh. Kada su mene pitali: "Da li bih voleo da ostanem s Necom u finalu?", naravno da bih voleo, ali mi je cilj da budem uz Necu sve vreme. Javlja se podrška i kaže da glasa i da bi Neca trebao da bude prvo mesto, iskreno, voleo bih da bude prvo mesto - rekao je Peca.

- Mi shvatamo da je to rijaliti, mene su psovali, moje pokojno dete. Za dve osobe su pripremljene tužbe. Mene Miljan neka pogleda u oči, jer je rekao da moji meštani iz Skobalja rade to i to - dodala je Julijana.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.