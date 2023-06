OVAJ ODGOVOR SU SVI ČEKALI! Žana otkrila šta je njen bivši muž Bobanac rekao za Marka, a evo da li je promenila mišljenje o Ani Ćurčić! (VIDEO)

Iskreni do koske!

Žana Omnia Đorđević i Marko Marković zajedno su pristigli na drugo superfinalno veče "Zadruge 6", te su ispred objektiva portala Pink.rs na samom početku razgovora, progovorili o tome šta je na njih ostavilo najveći utisak u ovoj sezoni.

Definitivno je najveći utisak ostavila ta priča, a to je priča Zvezdan, Anđela i Ana, mislim da je na sve ostvilo utisak, a ne samo na nas. Meni je najveći utisak pored svega toga ostavila i Žana, tako da ono - rekao je Marko, a Žana se složila s njim.

Mnogi iščekuju kada će ozvaničiti svoj odnos i stupiti u vezu, te su otkrili da li su to uradili po izlasku iz rijalitija.

- Nama je prelepo, medijima je posao da pišu... - istakao je Marko, a na pitanje da li su ozvaničili njihov odnos, Žana je imala da kaže:

- Nismo ozvaničili ništa, i dalje je sve kao što je bilo, ništa se u našem odnosu nije promenilo osim što je sada možda i lepše, ali smo i dalje bez veze - rekla je Omnia.

Ono što je mnoge zanimalo, a o čemu se pisalo i iščekivalo jeste reakcija Žaninog bivšeg supruga, Bobanca, te je ona otkrila za Pink.rs šta joj je baš on rekao.

Bobanac i Marko su se upoznali. Bobanac je rekao sve reči hvale za Marka, kao i Marko za njega. Nekim ljudima može da bude čudno, ali mi imamo vrlo zdrave porodične odnose kao bivši partneri, on je moj najbolji prijatelj, otac mog deteta - rekla je Žana.

Žana je poslednjih dana svog boravka u rijalitiju zaratila sa Anom Ćurčić, te je sada priznala kakvo mišljenje ima o njoj.

- Nisam promenila mišljenje ni jednog momenta, osim što me je razočaralo to što sam procenila da će ona negde pred kraj "Zadruge" doći sebi, cela ludila sam prepisivala njenom emotivnom rastrojstvu, ali se to nije promenilo. To je Ana Ćurčić, pokazala je ko je i šta je, nemam ništa protiv žene, želim joj sve najlepše u životu. Kada je digla ton na mene, nije me ispoštovala i to je to - rekla je Žana.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.