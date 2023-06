SPREMA SNAJKU ZA KUĆU?! Bilalov brat se smestio odmah pored Ane Jovanović, sve vreme ćaskali, a onda je palo i RUKOVANJE! (PAPARACO)

Opa!

Ana Jovanović, danas je ekskluzivno za portal Pink.rs otkrila da je došlo do poljupca između nje i Bilala Brajlovića.

- Sinoć smo bili u prilici, slučajno smo dotrčali, bio je iznenađen, bilo mu je čudno što me vidi. Uhvatio me je, ščepao i poljubio. Njegov brat mi je rekao da je Milica bila tu i kako sam čula sad se njihove svađe i rasprave oko toga vode. Prišao je i poljubio me, ja nju nisam ni videla - rekla je Ana.

Ekipa portala Pink.rs uhvatila je Anu kako sedi pored Bilalovog brata, Bakira, kod voditelja Darka Tanasijevića gde se večeras i nalazi podrška superfinalista.

Njih dvoje su sve vreme nešto ćaskali i gledali se, a u jednom momentu palo je i rukovanje, a da li su se nešto dogovarali i o čemu se priča, ostaje nam da saznamo.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

