Ermina Pašović i ove noći stigla je na finale naoštrena i iskrena kada su u pitanju učesnici ''Zadruge 6'' u pitanju ali i njihova podrška. Bivša zadrugarka osvrnula se na sinoćni sukob sa Milenom Kačavendom, pa žestoko oplela po njoj.

- Ne zavisi od mene to. Ja sam samo došla i čekala. Srele smo se, spušt a loptu kumara. Nema reakcije, dok je ona dobra i mirna i ja sam. Nisam imala kad da se bavim medijima. Ona je verovatno o meni čitala po medijima, ja bih voella da vidim kako bi ona mene razvlačila po asfaltu, ona koja se bori protiv nasilja. Ona koristi žene koje su bile žrtve nasilja, a bavi se istim. Stojim iza toga da je htela da prevari naciju, ne verujem nikome od njih, smatram da su iskoristili situaciju - počela je Ermina i dodala:

- Pre 30 godina dok je bila s Bulićem tešio je Zvezdan, a dok je bio Zvezdan u zatvoru tešio je Bulić. Oni tako funkcionišu, za njih je to normalno. Mislim da Zvezdan ima taj neki manir, bio je proračunljiv. Mislim da su i on i ona spremni dupe dati za priču. Zvezdan nema šta da izgubi, a smeta mi što su mu svi podilazili i niko mu se nije suprotstavljao, već su svi išli linijom manjeg otpora - kaže Pašovićeva.

- Ona je pretila da će mene da razvlači po asfaltu i da će Bulić to da snima. Ona je udarila na oj fizički izgled, na moju teksturu kože, a držu bjuti salon. Ja sam takva od Boga. I Aca Bulić ima istu teksturu kože. To sve govori o našoj kumici. Dok me ne dira, ne diram je, a pipne li me, vraćam! - poručila je Ermina.

