Iskrena do koske!

Anita Stanojlović, zauzela je 14.mesto u velikom superfinalu, te je tako ispred objektiva portala Pink.rs podelila svoje prve utiske, kao i šta joj je majka rekla kada ju je prvi put ugledala posle devet meseci.

Kakvi su ti prvi utisci?

- Previše sam uzbuđena, ne mogu da opšem kako se osećam, trema, uzbuđenje, strah, sve na jednom mestu...Jako se plašim razgovora sa mamom, nadam se da me neće kritikovati, iako me bude kritikovala, to će biti s pravom - rekla je Anita.

Šta ti je rekla majka kada te je prvi put sada ugledala posle devet meseci?

- Kada me je pogledala rekla mi je da ne plačem, jer sam počela odmah da plačem. Tražila sam dete da vidim, pokazala mi je sliku, sve je okej za sada - rekla je ona.

Pričala si da nisi imala afinitete ranije prema ženama, da li si ove sezone samu sebe iznenadila?

- Nisam samu sebe iznenadila, osećala sam da želim da probam to, nisam očekivala da će to biti tako transparentno. Nismo definisali, ali je to bila veza - rekla je Anita.

Je l' se plašiš osude publike i gledalaca?

- Ne plašim se, mogu da kažu šta god, to je njihovo mišljenje. Ne dam na Jovanu, ne mogu za nju da mi kažu...Nije dobra slika o meni, ali sad šta je tu je. Stidim se svega pre Jovane. Nisam imala još uvek razgovor sa majkom, to me tek čeka. Sada čekam i Jovanu da dođe, nadam se da ćemo uspeti napolju, ali ima dosta stvari iz spoljnjeg sveta koje treba da zna - rekla je Anita.

S obzirom na to da imaš dete, da li misliš da će ono biti ponosno kada poraste i pogleda sve što si radila?

- Ne razmišljam o tome, moje dete je najsrećnije i najvoljenije, to je bitno, videćemo kad poraste - rekla je Stanojlovićeva.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.