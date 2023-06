'MNOGI BI DALI BOGATSTVO DA ME VIDE GOLU' Teodora Džehverović šokirala javnost, pa priznala: Prebolela sam bivšeg!

Pevačica Teodora Džehverović vredno radi na svojoj karijeri, a sada je progovorila o privatnim stvarima, ali i velikom uspehu koji je postigla, kada je muzika u pitanju.

Šta možemo ove godine da očekujemo od Vas na Music week festivalu?

- Potrudiću se da bude spektakularno. Sigurno da će biti treme, treba ispoštovati toliko koreografija, ja i pevam i igram i sa te strane imam ozbiljnu odgovornost i naravno da tu dolazi i trema. Ali kako krene, sve je manje i manje i uploviš u celu tu priču, publika te ponese i neće me to sprečiti da sve prođe kako treba - počela je Teodora.

Objavili ste novu pesmu i najavili nove projekte. Da li ste zadovoljni?

- Ljudi baš komentarišu onako kako sam ja mislila... Stara Džehvi se vraća. Kako to protumačiti? Tačno znam na šta ljudi misle, od boje kose do svega ostalog. I ja se tako osećam. Svašta se desilo, na moju karijeru je korona dosta uticala, morala sam da se prilagodim tom periodu u momentu kada je moja karijera bila na vrhu.

Šta se još staro vratilo?

- Duh. Malo sam se umorila od svega. Čoveku nekada bude preko glave svega koliko god želeo da se bavi javnim život. I vratila mi se ta snaga da mogu sve i da ništa ne može da mi stane na putu.

Da li ste oko sebe napravili krug pravih prijatelja?

- Stvarno nisam imala momente da se opečem. Zaista ne grešim u proceni ljudi. Mogu da provedem sa nekim dva sata i da procenim. Ljudi koji su na početku karijere bili sa mnom, su tu i dan danas. Moji prijatelji su toliko veliki da mi ne treba više ljudi.

Kako mama reaguje na vašu karijeru?

- Presrećna je. Znam da je jako ponosna, kao i čitava porodica. Imali smo probleme i minus faze, što je normalno u svakoj porodici. Srećna sam što sam izrasla u uspešnu devojku.

Uskoro postajete tetka, kakva atmosfera vlada u porodici?

- Može da se desi da se snajka porodi na veče Music Week, ona je ušla u deveti mesec. Svi čekamo, ali ja verujem da će to biti sedmi jul. Sedam je moj srećni broj i ja negde u dubini duše verujem da će to biti sedmi jul.

Da li se vidite u ulozi majke?

- Pa, ovo će biti ozbiljna proba. Negde u okolini nisam imala prilike, nisam bila bliska sa ostalim članovima familije i ovo je prvi put da od malene bebe budem sa njom i čuvam je.

Niste odustali od ljubavi?

- Ne treba čovek nikada da odustane od ljubavi. Koliko god puta da budeš povređen, nikada ne znaš šta te čeka iza ugla, to su sve lekcije. Muškarac da bi me osvojio prvenstveno mora da bude ostvaren, da bi se radovao mojim uspesima, iskreno. Na drugom mestu da razume moj posao. Ne razumeš, nešto ti se ne sviđa? Neću ti se prilagoditi. Jesam otvorena samo za takvu osobu. Prebolela sam bivšeg.

Kako reagujete na negativne komentare ispod fotografija?

- Ima dosta žena koje morališu. Nekada me to povredi, ljudi svašta pišu, krivo mi je što svako ima pravo da kaže šta misli. Iza tih profila ne stoje prave ličnosti.

Da li je bilo neprijatnih situacija na nastupima?

- Jeste, nekada ljudi malo više popiju. Jednom sam imala problem sa jednom devojkom, na kraju se to sve rešavalo na sudu. To što sam javna ličnost, nisam žrtva i ljudima treba stati na put. Nikada nisam ni srela tu devojku zapravo, volela bih da vidim na šta liči. Žao mi je što tako pričam jer ne volim nikome da sudim po fizičkom izgledu, ali ta osoba sigurno ne izgleda dobro čim nije dobra ni u glavi.

Koliko Vas je povredio audio-snimak koji je izašao u javnost?

- Koliko god da sam jaka, povredilo me je. Ne mogu da verujem na šta su ljudi spremni. Uvek volim da kažem da onaj gore vidi sve i nema boljeg suda od tog.

Da li smatrate da su neki bivši momci bili pogrešan izbor?

- Napravila sam, da mogu da vratim vreme sigurno bih nešto promenila. Ne bih ni bila možda sa nekim osobama ili bih završila mnogo ranije.

Šta ste sebi kupili od prvog honorara?

- To je bila "guess" torba. Nisam neko ko je opsednut materijalnim stvarima, najviše ulažem u karijeru. Ne ispunjava me nešto što je skupo. Često bolje iznesem stvar za koju sam dala 700 dinara, nego nešto što je koštalo mnogo više.

Da li postoji novac za koji biste se fotografisali nagi?

- Ma kakvi, da to želim već bih uradila. Toliko je mogućnosti i ljudi koji bi verovatno dali bogatstvo da me vide golu, ali to se nikada neće desiti.Snimljeni ste u centru grada pre dve večeri u čudnoj odevnoj kombinaciji na sred ulice.

O čemu je bilo reč?

- Fotograf mi je dala izazov da me slika u centru kao Viktorijinog anđela.

Nisam normalna, uvek biram izazov, zamisli da sam rekla da neću? Ljudi su prolazili šokirani, nije im bilo jasno - rekla je pevačica, a zatim progovorila i o Emi Radujko.

- Duže sam na sceni, ostavila sam pečat i normalno je da ljude koji dolaze upoređuju sa starijim kolegama. Zaista joj želim svu sreću ovog sveta i da napravi uspehe koje sam i ja, ako ne i veće.

Autor: Pink.rs