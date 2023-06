Šok!

Kako smo već pisali, Sanja Stanković je na našem zvaničnom instagram profilu portala Pink.rs lajkovala fotografiju na kojoj se Jovana Tomić Matora i Anita Stanojlović ljube.

Sada smo odmah upitali Matoru kako reaguje na to.

- Neprijatna tišina...Šta reći?! Verovala ili ne, onako kako smo se Sanja i ja rastali, zataškalo se, makar mene, a i nju je to prošlo. Očekujem da ćemo najnormalniju komunikaciju da imamo, da ćemo se pozdravimo ako se sretnemo. Što se mene tiče, krivo mi je što se tako završilo, ali čujem da je srećna i treba da bude. Nije me iznenadilo ako je lajkovala - rekla je Matora, a na pitanje da li oseća i dalje nešto prema Sanji, rekla je:

- Pa iskreno, ne. Više neku, možda žal što se na takav način završilo sve. Da, kajem se zbog svog ponašanja i svake uvrede koje sam joj rekla. Priznala sam ono, ispala sam debil što sam plakala, ali me je to najviše potreslo i poljuljalo na neki čudan način - istakla je ona.

Matora je za naš portal otkrila šta će prvo reći Stankovićevoj kada je bude ugledala.

- Prvo ću joj reći: "Čekaj, da li je realno da ste me izvozali kao majmuna tamo?!". Zamisli da sam poslala koverticu? Ona bi to prihvatila. Ona i ja imamo to neko specifično zezanje. Malo sam zbunjena kada pričam o njoj, zato što pazim šta pričam jer je ona zauzeta, a taj odnos je obeležio i njen i moj život. Ne pričam s kajanjem, još gorim nekim osećajem. Možda je sve trebalo tako da bude, a za mene nije, sve je moglo drugačije da bude - istakla je Tomićeva.

Kada je reč o tome da li je Anita Stanojlović ljubomorna na Sanju, Matora je istakla da itekako jeste i da njihov odnos nema perspektivu.

- Da, oseća ona i sad malo pre kada sam rekla za MC Aleks, ona je ljubomorna kada gledam u kuku, a ne u nju. Anita i ja nemamo neku perspektivu, ona živi u Kruševcu, ima dete i ne planira da se seli za Beograd, niti želi to. Ostaće tamo nekoliko dana, viđaćemo se. Ona je zaljubljena u mene, ja sam se vezala za nju. Probaćemo, videćemo šta će biti - rekla je Matora.

