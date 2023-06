Saznala strašne stvari!

Zorica Marković za samo nekoliko sati u Šimanovcima potpuno je promenila mišljenje o kumi Ane Ćurčić, Mileni Kačavendi, pa je za Pink.rs najavila njeno potpuno raskrinkavanje.

Naime, kako je pevačica otkrila tek će progovoriti o tome na koji način smatra da je Kačavenda odmogla Ani.

- Što se mene i Ane tiče neće nikada. Neke stvari sam sama provalila. Nije meni džaba stiglo pitanje zbhog čega me Anina kuma ne voli. Pre nego što sam saznala neke stvari dala sam intervju. Ni Ana ne zna, ja sam neke stvari saznala i tek ću da progovorim ono što stvarno mislim. Milena je Anina druharica 20 godina, neka one to reše, ali ona joj je mnogo odnemogla. Ono što sam čula je strašno. Treba mi malo vremena...

Autor: M.K. ; S. Z.