'NE MOGU DA DAM GARANCIJU, NISAM JA VEŠ MAŠINA!' Zola otkrio da NIJE u vezi sa Slađom Lazić, pa priznao da li će Bosa UTICATI na njega (VIDEO)

Kao i uvek, britak na jeziku!

Lazar Čolić Zola, zauzeo je visoko sedmo mesto u superfinalu "Zadruge 6", te je ovom prilikom otvorio dušu za naš portal, priznavši da nije u vezi sa Slađom Lazić, a na samom početku otkrio je svoje prve impresije po napuštanju Bele kuće.

- Na 70 procenata sam, još uvek sam pod utiskom, ovo je noć jako zeznuta i puna adrenalina - rekao je Zola, te se osvrnuo na rekacije oca Slađe Lazić, koji je prezadovoljan njime:

- Iskreno nisam čuo za to, baš mi je drago zbog toga, ona je pozvana kod mene da dođe. Mi nismo, odmah da kažem, u vezi, niti pričamo da smo zaljubljeni i da se volimo. Prvo da dođe kod mene da se bolje upoznamo, pa ćemo da vidimo šta će biti posle toga. Vidim da je prijatna prema meni...Neću da kažem da sam speman da se vežem, ali ako bude ovakva kakva jeste, mislim da će i kod mene da se ubrza. Moji izbori su bili loši po mene i ja sam bio loš po te izbore, zato bih sada voleo da vidim kako će to napolju funkcionisati - rekao je on.

Na pitanje da li zbog straha da ne bude ponovo povređen, zapravo odugovlači stupanje u vezu sa Slađom, imao je da kaže:

- Ne samo da ne budem povređen, ne razmišljam o tome, jer kad bi svi razmišljali, opteretili bi se. Treba sa nekim više da se upoznaš, prođeš neke stvari, pogotovo napolju. Ne mogu da dam garancije, pa nisam ja veš mašina. Jedva čekam mamu da vidim, da je zagrlim. Bosin sud, iskreno, neće uticati i nije nikada uticao, ali opet sa svojom majkom smatram da treba da popričam o svemu, imam s njom drugarski odnos. Voleo bih da čujem njeno mišljenje. U dosta situacija je bila u pravu, tako da me baš zanima šta misli o Slađi - rekao je Čolić.

Tokom ove sezone rijalitija, zadrugari su se među sobom podelili na tzv. "gornji" i "donji" dom, te je tako Zola dao svoj sud o ovome.

- To troje ljudi sa kojima sam imao sasvim korektan odnos i nekako sa Anom poseban, sa Zvezdanom poseban i sa Anđelom poseban i svako od njih se našao tu uz mene, pa sebi nisam dao za pravo da im stajem na muku u tim nekim teškim trenucima. Znam kako bi meni bilo kada je meni teško da čujem da mi se neko pravi pametan. Razumem da je Ana prošla kroz teške stvari, razumem i Zvezdana zaljubio se, a Anđela mi je draga, poznajem je najduže. Trudio sam se da budem neutralan, mislim da ima određenu emociju prema Zvezdanu, ali će da se izbori da se otrgne od Zvezdana - rekao je Zola.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs