Sigurniji nego ikad u svoju ljubav prema Aleksandri!

Filip Car završio je svoje takmičenje u ''Zadruzi 6'' kao četvrtoplasirani, a za Pink.rs izneo je svoje planove za budućnost sa Aleksandrom Nikolić. Na početku intervjua otkrio je kako je zadovoljan svojim plasmanom.

- Osećam se dobro, ispaćeno fizički i psihički. Mislim da sam daleko dogurao. Ljudi misle da je Bilal više zaslužio, slažem se. Sebe dajem maksimalno, u svkaoj sekundi živim život unutra kao napolju i najzadovoljniji bih bio kad bi Aleks pobedila i dobila ono što zaslužuje. Ana je zaslužila pobedu isto, ali mislim da je Aleks više zaslužila - rekao je Car i dodao:

- Odlično se osećam, znao sam po pozivu i pismima i čestitkama da oni to podržavaju i da nemaju ništa protiv, to mi je vetar u leđima i olakšanje. Naravno da mi je drago da podržavaju i da nemaju ništa protiv. Video sam Slovenku sa strane da nije htela da me pozdravi, verovatno mi zamera neke stvari. Ja se nadam da ćemo Aleks i ja pokazati da je naša ljubav iskrena kroz našu ljubav i brak napolju. Ne bi mi ni bilo zanimljivo da me je odmah podržala i zagrlila. Imam potrebu da se više dokazujem kolika je moja ljubav prema njenoj ćerki. Mislim da će ona vremenom sve prihvatiti - poručio je Filip, pa dodao:

- Aleksandra će verovatno u prvim momentima biti sa svojima, ja ću otići malo do Novog Sada, jer želim da vidim baku i ostatak rodbine. Posle toga ćemo Aleks i ja zajedno za Crikvenicu, ako sve bude kako treba.

Autor: M. K. ; N. B.