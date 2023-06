Otvorila dušu!

Voditeljka Sanja Marinković je u novom izdanju kultne emisije "Magazin In" ugostila pevačicu Vanesu Šokčić, glumicu Ivu Štrljić, pevačice Gocu Tržan i Angelinu, kao spisateljicu Zorana Šuc.

Kada je reč o strahu od starosti i saosećaju žena s godinama koje imaju, Angelina je imala da kaže:

- Ima i onih žena koje se prosto osećaju mlađe. Na primer, ja nikako da prebacim da imam 26 sada. Ostalo mi je prirodno stanje da imam 24 godine, a nemam ih - rekla je Angelina, te je otkrila da li je nju hvatao strah od starosti:

- Ja sam na primer imala u 25-oj strah od starenja, ali to nije strah. Ja sam imala ono preispitivanje: "Jao mene je mama rodila sa 27 godina, sestru sa 24 godine. Kako ću ja sada, šta sam ja uradila do sada?! Ja nisam sposobna sama ni kuče da čuvam, a sad ću dete". To je neka paranoja - rekla je Angelina.

Na temu toga da mlade devojke sve češće posećuju plastične hirurge i njihove ordinacije kako bi radile anti ejdž negu, Angelina je imala da kaže.

- Po meni je to potpuno nezdravo, jedino kako se negujem je to da se trudim da šminku koristim kada moram, koristim potpuno prirodnu kozmetiku. Ja sam to od mame naučilla koja za svoje godine izgleda vrhunski, nadam se da ću da budem kao ona - rekla je pevačica.

