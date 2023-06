Iskren do koske i bez dlake na jeziku!

Bilal Brajlović, u sinoćnjem spektakularnom superfinalu "Zadruge 6", osvojio je visoko treće mesto, te je tom prilikom za portal Pink.rs otkrio svoje prve utiske po napuštanju Bele kuće.

Visoko treće mesto, da li si zadovoljan?

- Nisam zadovoljan, moglo je i bolje, jedini sam muškarac koji je ostao, opet sam u neku ruku pobednik, prvi mi je rijaliti, vratio se kad nisam trebao, ali kad sam došao do kraja voleo bih da sam odneo i to. Znam da je najzanimljivije Aleks ili Ana. Pet puta su devojke pobeđivale, samo se desilo da je Dejan pobednik. Naravno da mi je drago, treći sam od 80 i nešto učesnika, ali nisam ni sumnjao - rekao je Bilal.

Da li je Maja jedina devojka koja je uspela da osvoji tvoje srce i da li bi sada pokušao nešto sa njom u spoljnom svetu?

- Jedina je osvojila moje srce. Dva puta sam bio zaljubljen u životu, drugi put je u nju, prvi put u neku budalu. Samo se u njih mogu zaljubiti (smeh). Nešto da se desi, ne, rekao sam nema šanse i kad sam se vratio i tako je bilo do kraja. Ove druge devojke što su tu bile, bilo je iskreno, nisam govorio da sam zaljubljen da želim nešto, sve je bilo transparentno. Drago mi je što nisam nikoga zavlačio i svaku devojku koju tu vidim, zagrlimo se i možda može da bude tu nešto, ali neka velika ljubav, ne.

Dosta se spekulisalo o tvom odnosu sa Anom Ćurčić da li je priroda tog odnosa samo prijateljstvo ili nešto drugo, s obzirom na to da su zadrugari komentarisali da postoji ipak nešto više. Kako to komentarišeš?

- Emocije?! Postojale su emocije s moje strane, kada kažem da su zadrugari pričali, prema svima! Od muškaraca, pa do svake devojke, pa i do Ane Ćurčić. To je čisto prijateljski, Ana me je gledala kao sina, video sam njenog sina, stvarno dobar momak. Meni je draga osoba.

Zadrugari su se među sobom klasifikovali kao "gornji" i "donji dom", a čini se da si ti nekako uspeo da izbegneš tu klasifikaciju. Kada pogledaš unazad šta se sve dešavalo između Ane, Zvezdana i Anđele, kakav zaključak si doneo?

- Ušao sam u rijaliti sam, pre rijalitija sam bio sam i ostao sam sam, tako da sam svoj dom. Ako ti ne možeš biti sam kao jedinka, onda ne treba ni da dolaziš u rijaliti. Svi ti ljudi koji su bili u tim domovima i nisu bili poglavice, završili su kako su završili. Uvek mogu realno da prokomentarišem i "gornji" i "donji dom", ali sam uvek svoj. Mislim, ja ne idem sada njima kući, idem svojoj kući. A Zvezdan, Anđela, lepo je što su zajedno i dalje, bilo bi mi drago da to potraje, ali je moje mišljenje da neće, pošto je Zvezdan sličan meni što se tiče tih stvari. Ima pravo, ako kaže da tako želi da živi, slobodno, neka radi ono u čemu se oseća najbolje.

Da li misliš da su Zorica Marković i Ana Ćurčić prave prijateljice?

- Ako ih jedna svađa može omesti posle ovoliko meseci zajedno i posle toliko borbe protiv Zvezdana i "donjeg doma", onda ni ne trebaju da budu prijateljice. Ako su stvarno prijateljice, ne mogu da ih ometaju ni kuma, ni muž, a ni roditelji.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z, N.Ž.