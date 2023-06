Sinoć se, na veliku žalost milionskog auditorijuma koji je devet meseci unazad pratio najgledaniji rijaliti u regionu, "Zadrugu 6", održalo spektakularno superfinale, u kom je Aleks Nikolić odnela pobedu.

Pre samog proglašenja pobednika, voditeljski trio "Zadruge", Dušica Jakovljević, Darko Tanasijević i Ivana Šopić podelili su utiske sa čitaocima portala Pink.rs, ističući da su u ovoj sezoni pobedili sami sebe profesionalno, a celu njihovu izjavu pogledajte u nastavku.

Nakon što je Aleks proglašena za pobednicu obratilo se svima i Drvo mudrosti, posle kog su se voditelji pozdravili s milionskim auditorijumom.

Naime, njih troje su se uhvatili za ruke i pozdravili sve poštovane gledaoce koji su ležali i budili se u proteklih devet meseci uz naše zadrugare, uz pesmu i poruku "We are the champions".

Autor: N.Ž.