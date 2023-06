POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA MESEC DANA POSLE POROĐAJA! Ana Ivanović se skockala za izlazak, pozitivni komentari se samo nižu! (FOTO)

Naime, Ana sa suprugom Bastijanom Švajnštajgerom ima starije sinove Luku i Leona i mališana kojem javnost još uvek ne zna ime.

Ponosna mama na svom Tviter nalogu sada je objavila fotografiju na kojoj pozira u beloj haljini koja joj stoji kao salivena i sandalama. A u opisu fotke je napisala kako ide u provod.

- Izlazim prvi put posle nekoliko nedelja - napisala je Ana, pozirajući u beloj haljini koja je otkrila njenu izvajanu figuru, i visokim potpeticama.

Verni fanovi bivše teniserke nisu štedeli reči hvale kada je u pitanju Anin izgled.

"Kao manekenka", "Nakon porođaja ovako dobro izgleda, svaka čast", bili su samo neki od njih.

Going out again for the first time in weeks 🤍☺️ pic.twitter.com/8yqR3MiN0W