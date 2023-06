RATOVALO SE I U SUPERFINALU! Ovo su skandali iz noći proglašenja pobednika 'Zadruge 6', nekoliko žestokih SVAĐA zatreslo je Šimanovce! (VIDEO)

Najavljena raskrinkavanja, pljuštale brutalne prozivke!

Superfinale "Zadruge 6" počelo je u četvrtak 8. juna, ali brzo nakon početka moralo je da se pomeri zbog loših vremenskih uslova. Međutim, to nije sprečilo Erminu Pašović i kumu Ane Ćurčić, Milenu Kačavendu da se žestoko sukobe u delu gde su bila smeštena podrška zadrugara i jedna drugoj saspu sve u lice.

Rat između Milene i Ermine počeo je kad je Pašovićeva gostovala u emisiji "Finalno izbacivanje" i iznela svoje iskreno mišljenje o Ani, zbog kojeg je Milena imala potrebu da je proziva na Instagramu. Iako su jedna drugoj uputile žestoke prozivke, na tome se i završilo, pa su sledećeg dana ratovale samo preko medija i predstavnika sedme sile.

Njihov sukob možete pogledati ovde.

Još jedan sukob desio se u prvoj noći superfinala, a radilo se o Miljanu Vračeviću i ocu Maje Marinković, Takiju. Naime, njih dvojica su imali kratku raspravu, ali su se vrlo brzo nakon toga izmirili i zakopali ratne sekire.

U Drugoj noću superfinala "Zadruge 6" došlo je do žestokog sukoba u studiju između Slađe Lazić i Marka Markovića. "Užička Stanija" udarila je na muškost i snalažljivost bivšeg dečka njenog idola, Stanije Dobrojević, zbog čega su se umešali njegovi prijatelji koji su bili takođe gosti u programu, pa obelodanili da po njemu pljuje samo jer nije želeo da bude sa njom, ali je ona to bez prestanka demantovala.

Taj sukob možete pogledati u nastavku ovog teksta.

Završetak zakmičenja Zorice Marković izazvalo je mnogo drame, a prvo je usledilo suočavanje sa večitim rivalom Lepim Mićom. Iako su njih dvoje u prvom superfinalnoj noći jedno drugom pružili ruku, Mića je otkrio da je već narednog jutra čuo da ga pevačica ogovara, zbog čega se opet uvredio. Iako su zaratili u studiju, i ova vatra se brzo stišala, a u nastavku teksta možete pogledati kako je to izgledalo.

Najveći šok koji se desio bilo je kad je Zorica iznela da je o Aninon kumi Mileni promenila mišljenje i najavila totalno raskrinkavanje. Pevačica misli da je Anina kuma više odmagala nego pomagala, a o tome će tek pričati.

Pogledate kako je Zorica najavila rat Mileni u nastavku teksta.

Posle Zoričine objave rate Milena se hitno oglasila za Pink.rs, a u video-prilogu možete da vidite šta joj je odgovorila.

U studiju je takođe došlo i do žestokog prepucavanja između Jelene Golubović i Marka Janjuševića Janjuša i to sve zbog Maje, u nastavku teksta pogledajte kako je to izgledalo.

Autor: A. N.