KRENUO NA NASTUP, PA STRAVIČNO NASTRADAO! Danas je 12. godina od tragične SMRTI Darka Radovanovića, evo kako je njegova supruga saznala da je POGINUO!

Da se ne zaboravi!

Darko Radovanović poginuo je pre 12 godina u saobraćajnoj nesreći. Tuga i bol za popularnim pevačem ne jenjava. Saobraćajka se dogodila na obilaznici Ostružničkog mosta prema Surčinu.

Muzičar je u tom periodu bio u jeku popularnosti, a iza sebe je ostavio suprugu i ćerku. Supruga se od tragedije nije oglašavala, ali njegov kum Milan Mitković govorio je o bolu koju oseća prema pokojnom prijatelju.

Milan je ranije opisao momente kada je saznao za smrt svog kuma, koji su neverovatni.

- Tog kobnog dana, Darko i ja smo bili zajedno. On je otišao s menadžerom na tezgu, a njegova supruga Marija i ja smo otišli na svadbu. Nas dvoje smo sedeli u sali i Marija mi u tom trenutku priča kako su se ona i Darko upoznali baš u tom restoranu, objašnjava mi gde je bila bina, gde su sedeli, o čemu su razgovarali i meni ubrzo zvoni telefon. Zvao me novinar i rekao da je Darko poginuo. Čuo je muziku, a ja sam mu rekao da ne mogu da verujem kakve sve ljudi gluposti izmišljaju, jer sam se malo pre toga razišao s Darkom, spustio sam slušalicu. Posle deset minuta je ponovo nazvao da izjavi saučešće i kaže da je informacija tačna. To je bio šok! Neposredno pre toga, njegova žena je pričala detalje njihovog upoznavanja - priča Milan.

Podsetimo, 11. juna 2011. godine, Darko Radovanović i njegov menadžer Aleksandar Milošević izgubili su živote. Dve porodice su zavijene u crno. Do nesreće je došlo u trenutku kada je vozač "mercedes" karavana, oko dva kilometra posle Ostružničkog mosta krenuo u preticanje šlepera, ušavši u traku kojom su se, takođe u "mercedesu", kretali Milošević i Radovanović u pravcu Ostružnice. "Mercedesom" je upravljao Milošević, a na suvozačkom mestu je sedeo pevač.

Njegovoj ćerki, koja je nasledila njegov muzički talenat i danas svira klavir, sutradan je bio treći rođendan.

Darko je poznat po hitovima "Ako je do mene", duetu sa Ivanom Selakov "Ako je do mene", "Da mi je da nije", "Dukat", "Moja nevero", "Vreme da se rastaje" i mnogim drugim koje i danas njegove kolege pevaju na njihovim nastupima.

