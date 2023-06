'IZGLEDA KAO SLIM VERZIJA COBIJA' Reperova bivša devojka se pohvalila novim dečkom, pa naletela na žestoke OSUDE zbog veze sa mlađim vaterpolistom!

Nakon što je Pink.rs prvi pisao da su Slobodan Veljković Cobi i njegova verenica Jelena okončali ljubavnu vezu i da je ona uplovila o novi odnos, sa mlađim vaterpolistom, Nemanjom Vicom, na društvenim mrežama se to mnogo komentariše.

Naime, tviteraši su podelili Jeleninu sliku sa mladim vaterpolistom, a onda su krenuli da se nižu komentari povodom ozvaničenja njihovog odnosa, koji se desio jako brzo posle prekida veridbe. Iako su ih neki podržavali Jelenu i Nemanju i dali im vetar u leđa, bilo je i dosta onih koji su ovaj potez osudili.

"Lik izgleda kao slim verzija Cobija", "Al' je Coby demolirao ovu pritajenu zmijicu čim se ubi da iz osvete dokaže kako joj je bolje sa ovim...", "Ponaša se kao srednjoškolci kad raskinu, pa brže bolje objavljuju novu vezu u inat bivšem" - bili su neki od koemtnara ispod objave na društvenom mreži Tviter.

It is official 🧐 #caosvima pic.twitter.com/Uh5EzfytjM