VRELA SLIKA INDI ARADINOVIĆ KRUŽI NETOM! Pokazala vitku figuri i podigla nogu, na mrežama nastao OPŠTI HAOS!

Folk pevačica Indira Indi Aradinović skinula se pokazala svoje atribute.

Naime, pevačica je pozirala na društvenoj mreži Instagram, a na fotografijama u bikiniju izgleda brutalno.

Mnogi ističu i da Indi izgleda nikad bolje, nakon operacije želuca zbog koje je imala brojne zdravstvenih problema, a nedavno su joj pukli i silikoni.

Aradinovićeva je pokazala i burno poprsje koje umalo nije ispalo iz gornjeg dela, a čak je i bez problema podigla jednu nogu.

Komentari se samo nižu, a sliku fanovi masovno skrinšotuju i čuvaju u slučaju da pevačica odluči da je ukloni sa Instagrama, obzirom da je prilično provokativna.

Podsetimo, Indi je nedavno bila u žiži interesovanja zbog žestoke tuče sa sestrom Editom, a video skandaloznog sukoba je vrlo brzo dospeo do javnosti.

- Obe smo krive i nećemo dozvoliti da se ovo ponovi. Bio je samo loš period, nas dve će to proći do marta, tako kaže naš astrolog, tako da, trebalo bi da bude sve dobro u budućem periodu. Oko gluposti je počelo. Ovo nije prvi put da se mi posvađamo! Ona meni može da uradi šta god hoće, ne znam za nju, ali kao starija sestra joj dajem du dozvolu i to je to - rekla Indi u emisiji Amidži šou.

Autor: A. N.