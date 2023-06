'GDE IMA PARA, IMA I LOŠIH LJUDI!' Uroš Živković progovorio o estradi, pa priznao da priželjkuje karijeru ovog POKOJNOG PEVAČA!

Iskren do koske!

Pevač Uroš Živković otkrio je svoju najveću želju o kojoj već godinama mašta i na kojoj vredno radi, a tiče se njegove karijere.

Po ugledu na legende naše muzičke scene, Živković teži da jednog dana kada se osvrne na svoju karijeru bude ponosan i ostavi trag koji će se pamtiti.

- Dosta ljudi mi prognozira jedan veliki solistički koncert od 28. do 30. godine. Da će tada krenuti ti veliki koncerti i veliki nastupi, svi mi generalno težimo ka tome i mi sada dođemo u situaciju da radimo diskoteku gde bude 2.000 ljudi, meni se par puta desilo da mi zasuze oči samo mi prođe kroz glavu osam godina u četiri sekunde i bukvalno mi zasuze oči - ispričao je nedavno pevač i dodao:

- Gledao sam i velike koncerte Sinana Sakića, koje su to emocije koje ne mogu da se obuzdaju, iskreno mislim da kada bih to doživeo mogao bih tu da umrem. To su neki snovi. Samo neka je zdravlja i dobrih ljudi koji vole dobru muziku i mi ćemo da ih uveseljavamo, vidimo se za 10 godina u Areni. Slava sa sobom nosi i mnogo loših stvari, a Živković se trudi da za loše ljude ne mari iako se do sada mnogo puta razočarao.

- Jesam se razočarao naravno, ali svi mi imamo pored sebe starije ljude i one koji nas savetuju. Mada većina nas ide glavom kroz zid dok se sami ne udarimo, dok ne osetimo nešto na svojoj koži - objasnio je Uroš, a potom progovorio o svojoj porodici.

- Mislim ja imam sjajne roditelje koji su me vaspitali kako treba i trudim se da ulažem taj novac u porodicu, ali i da obezbedim sebe da sutra mogu da uživam u životu. Ali svuda ima loših ljudi, gde ima para tu ima i loših ljudi, problema i razočarenja - priznao je nekadašnji takmičar „Zvezda Granda".

Autor: A. N.