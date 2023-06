GOCA TRŽAN BILA UPLETENA U NAJVEĆI ESTRADNI SKANDAL! Zbog koncerta za jednog čoveka se POSVAĐALA S KUMOM! Ovo je njena strana priče!

Izvor: Pink.rs, Hello, Foto: TV Pink Printscreen | |

Pevačica Goca Tržan 2001. godine bila je u centru pažnje javnosti zbog momka koji je navodno otkupio sve karte za njen koncert u Sava Centru kako bi samo njemu pevala.

Iako je izvesno vreme nakon tog događaja, Gocin bivši menadžer i kum Gane Pecikoza izjavio da je čuveni koncert za jednu osobu bio marketinški potez, pevačica je pre nekoliko godina iznela svoje tvrdnje da je to zaista bio ljubavni gest. U to vreme to j ebio najveći estradni skandal o kojem se pričalo i pisalo mesecima.

Naime, Pecikoza je rekao da su zapravo bila zakazana dva koncerta, a pošto se prvi loše prodavao, on i Goca su se dogovorili da obmanu javnost.

- Da je to istina, mislim da je novinarski posao da odeš u Sava Centar i da pitaš kada su skonjene karte za Sava Centar za prvi dan. Karte za prvi dan Sava Centra sklonjene su dva dana posle zakazivanja koncerta. Toliko o marktinškom triku - rekla je Goca svojevremeno u emisiji "Iz profila".

Pevačica je objasnila zašto takav potez njoj u tom momentu nije trebao.

- U tom trenutku ja sam izdala album "Želim da se promenim". Radila sam utorak, sreda, četvrtak, petak, subota i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene. Za mene kao ženu - objasnila je Goca.

Gane Pecikoza i Goca Tržan prekinuli su saradnju nakon njegovih izjava o navodnom marketinškom potezu pevačice. Pecikoza je Goci bio menadžer, ali i kum.

