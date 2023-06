'Lik izgleda kao slim verzija Cobija' Tviteraši brutalni prema reperovoj bivšoj verenici, fotka novog ljubavnog para izazvala HAOS!

Slobodan Veljković Cobi i njegova verenica Jelena okončali ljubavnu vezu, a ona je ubrzo uplovila u novi odnos, sa mlađim vaterpolistom, Nemanjom Vicom, na društvenim mrežama se to mnogo komentariše.

Naime, tviteraši su podelili Jeleninu sliku sa mladim vaterpolistom, a onda su krenuli da se nižu komentari povodom ozvaničenja njihovog odnosa, koji se desio jako brzo posle prekida veridbe. Iako su ih neki podržavali Jelenu i Nemanju i dali im vetar u leđa, bilo je i dosta onih koji su ovaj potez osudili.

It is official 🧐 #caosvima pic.twitter.com/Uh5EzfytjM