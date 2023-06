MILJANA POPOVIĆ UZVRAĆA UDARAC! Čim je saznala da ju je vaterpolista zamenio COBIJEVOM BIVŠOM, zadrugarka im uputila OVE REČI! A evo ŠTA KAŽE O BIVŠEM

Kako je naš portal prvi pisao, reper Slobodan Veljković Cobi iznenada je raskinuo dugogodišnju vezu s poznatom blogerkom Jelenom Nikolić, na mrežama poznatijom kao Cobeliks. Lavina komentara na mrežama krenula je čim se saznalo da Jelena nije časila časa, već je uplovila u vezu sa mlađim vaterpolistom Nemanjom Vicom koji je, inače, bio u emotivnoj vezi sa učesnicom rijalitija "Zadruga" Miljanom Popović.

Iako su se isprva krili, Jelena i Nemanja počeli su da objavljuju zajedničke fotografije nakon što su javno raskrinkani, a Miljana Popović se u novonastala dešavanja na polju ljubavi svog bivšeg dečka uputila odmah po izlasku iz "Zadruge". Kontaktirali smo je kako bismo popričali o njenoj vezi sa Nemanjom, a zanimalo nas je i kako komentariše njegov novi izbor. Zadrugarka se najpre iznenadila našim saznanjima, a potom odlučila da joj je bolje da ne detaljiše, kako ne bi dala priliku da se o njenoj vezi sa vaterpolistom otkriju nove pikanterije.

Ne bih da pričam o svom privatnom, ljubavnom životu. Takođe ne bih da budem umešana u nečiji odnos niti da nekome zadirem u intimu, tako da bih im samo poželela sve najbolje - kratko je izjavila Miljana za Pink.rs.

Podsetimo, Miljana i Nemanja bili su u strastvenoj vezi, a koliko je bila oduševljena vaterpolistom govori činjenica da ga je upoznala s roditeljima.

- Istina je da su njih dvoje bili zajedno. On je tad bio baš klinac, imponovalo mu je to što je uspeo da "upeca" stariju, hvalio se svima po kraju. I Miljani se on dopao. Bili su oni neko vreme u kombinaciji, vezi, ne znam kako su oni to definisali. Znam da je sve pucalo među njima, bila je to ozbiljna strast... Ja njega dugo nisam video, čim sam kod vas video da je sad sa Cobijevom devojkom, odmah sam ga prepoznao, da je to taj Miljanin bivši - rekao je nedavno dobro obavešteni izvor blizak Miljani za Pink.rs i dodao:

- Znam da joj je čak upoznao roditelje, srdačno su se, bog zna kako pozdravili, popričali... Doduše, oni su tada bili iznenađeni što je Miljanin izbor toliko mlađi momak, ali odobrovoljili su se kada su čuli da je sportista, činio im se fin na prvi pogled - zaključio je izvor za Pink.rs.

Autor: D.T.