Lepi Mića, bivši učesnik "Zadruge", odgovorio je za Pink.rs na optužbe bivše cimerke Tamare Nikolić, poznatije kao DJ Tamaris, da je njenoj majci noćas pozlilo i "život joj visio o koncu" zbog toga što su je, kako je rekla, on i Miljan Vračević napadali i vređali u rijalitiju, a njena majka sve vreme gledala.

- Već duže vreme otkako smo mama i ja zajedno ona je pod velikim stresom zbog svih gnusnih laži, uvreda, pretnji i ponižavanja koje sam doživela od strane Miroslava Pržulja i Miljana Vračevića. Koliko god da sam je tešila i govorila joj da je to samo rijaliti i ljudi nekad izgovore ono što ne misle da bi povredili druge ljude, ona je govorila da je to stvaran život koji je ona preživljavala, ali bukvalno preživljavala svih ovih 9 meseci. Sinoć oko 18h život joj je visio o koncu. Srčane tegobe su bile užasne, što ću i dokumentovati, i svi su se zajedno sa mnom molili da život ne stane. Dok su je vozili vozilom hitne pomoći, molila me je, jer niko nije znao kakav će ishod biti, da se oglasim i pozdravim Miroslava Pržulja i Miljana Vračevića i poželim im svako dobro njima i njihovim porodicama i poručim da su reči sablje kojima su oni bez milosti sekli njeno srce i dušu svih ovih 9 meseci - rekla je, između ostalog, Tamara za Pink.rs, a odmah je reagovo i Mića.

On sebe ne smatra krivim zbog toga što je narušeno zdravlje Tamarine majke - kako kaže, vređala je kako ona njega, tako i on nju.

- Šta da odgovorim na ovo? Budalaština! To je toliko bezobrazno da je neviđeno. Šta ja imam sa tim što je njenoj majci pozlilo? U rijalitiju je bila Tamara, a ne njena majka. Da li je pozlilo mojoj ženi, ćerki, da li je mene to neko pitao? - počeo je priču Mića.

Da, svađao sam se sa Tamarom jer je bila bezobrazna. A da li je njenoj mami pozlilo kada je imala odnose sa Adamom usred belog dana? A drugi kada su je vređali, ja sam je branio! Da li je mami bilo loše kada je Tamaris imala odnose sa Kerićem? Nego, sada se svaljuje na mene! Ja sam u rijaltiju bio sa Tamarom, ona je mene vređala, ponižavala, vređao sam i ja nju... A pred ulazak u "Zadrugu", obe su me tražile, majka je htela da pomognem njenoj ćerki. Zvale me da se vidimo, da popijemo kafu, preko trećih ljudi... Ulazila je sa svojim dečkom, sa Adamom, koji je pre toga bio u "Zadruzi", a šta ću joj ja?! Zvale su mene za pomoć, popili smo kafu ispred moje zgrade svi zajedno. Tražile su to od mene, iako nisam imao vremena, ipak sam pristao, našao sam sat vremena, iako nisam morao ništa - prisetio se pevač.

Dolazim tamo, ona odjednom s Adamom u vezi. A šta sam ja, budala? Ćertić je najstrašnije vređao, ja sam bio tu za nju, branio je. A onda ona ničim izazvano udara na mene podlo, pokvarebno. Kad joj ja vratim, ona se buni. Bunila se što sam rekao istinu, da se valja po krevetima i svaku noć ima seks sa dečkom. Je l' zbog toga ušla u rijaliti? I onda sam ja kriv! Izašla pre mesec dana i sad proziva mene! Da li je moguće?! Kako se moji osećaju kada mene svi vređaju i pričaju da sam matora drtina? Sram je bilo više!

Mića je u razgovoru za naš portal poručio da majci svoje bivše cimerke iz rijaltija želi dobro zdravlje i brz oporavak, ali da krivca ne mogu da traže u njemu.

Svakog mi je žao kada mu je zdravlje ugroženo, ali je bezobrazluk strašni da proziva mene po novinama. Ponavljam, bio sam u rijalitiju sa Tamarom, ne sa njenom majkom. Njena majka me je zvala pred Tamarin ulazak u rijaliti, da joj ja pomognem. Neka njena mama prvo vidi kako se njena ćerka ponašala u rijalitiju. Ja Tamarinoj mami želim brz oporavak, dobro zdravlje i svu sreću u životu, ali ne vidim zašto se prozivam ja. Evo, da vam javim, sada je i mojoj ženi Snežani pozlilo jer se setila da me je Filip Car vređao pre mesec dana! A Tamara neka ne igra rijaliti preko mojih leđa, jer kako sam ja vređao nju, tako je i ona mene! Njena mama je takođe zaboravila da li joj je bilo loše kada je Adamu, Tamarinom dečku, za Bajram stigla Tamarina gola slika? Ili je gospođa uzimala semenke, suncokret i kokice dok joj je ćerka imala seks usred bela dana? Neka se Tamara bavi apotekom, farmacijom, nek se mane javne scene. Nek ide u apoteku da prodaje zavoje, flastere, lekove i ostala medicinska sredstva - u svom stilu zaključio je bivši zadrugar.

Autor: D.T.