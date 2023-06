Fitnes instruktorka Slađa Lazić, samozvana "Poršelina", po izlasku iz šeste sezone "Zadruge" rešila je da odgovori na tračeve koji o njoj kruže u rodnom Užicu.

Naime, nedavno je za naš portal progovorio izvor blizak Slađi, koji ju je optužio da je sponzoruša, da njeni nisu imućni kao što je ona predstavljala, te da je imala aferu s jednim lokalnim fudbalerom kog je, kako je pričao, oralno zadovoljila u automobilu, pred njegovim drugovima.

Mogu samo da kažem da luksuzno živim od početka svog života, nikakvi sponzori ne dolaze u obzir! Istina je da me je bivši dečko vodio na letovanje na te luksuzne destinacije, što je normalno kada smo u vezi, normalno je da mi kupi i neki poklončić - ispričala je Slađa za Pink.rs, a potom se dotakla i čuvenog sultana - pod tim pseudonimom je u "Zadruzi" govorila o svom dečku.

Sultan nije iz Nemačke, niti ima toliko godina, ne znam odakle im to. Naravno da će ljudi svašta da govore kada me vide u autu mog dečka, a to je sve prirodno!

Tokom razgovora za Pink.rs, Slađa se dotakla i afere s fudbalerom.

Što se tiče fudbalera, on jeste postojao, ali ga nikada u autu nisam oralno zadovoljavala, već smo imali udes, to sam pričala i u rijalitiju... Poljubila sam ga možda par puta, ali da sam nekoga oralno zadovoljavala u automobilu, to je totalna neistina!

Podsetimo, izvor iz Užica blizak Slađi, koji je insistirao da ostane anoniman, svojevremeno je "raskrinkao" takozvanu "užičku Staniju".

- Ja nju znam kao jednu tešku seljanku, ćale joj je ober seljačina ljuta, vozi kombi neki. Šta reći o osobi koja se stidi svog imena? Ne podnosi kada je zovu Slađana, zahteva da je svi zovu Slađa. Oni su sa Pore, to je jedan deo Užica gde su obično seljaci. Znam je kada je radila u radnji sportske opreme, bila je ribica dobra... Jednom sam ušao tu da probam stvari, ušla je za mnom u kabinu, tu mi nešto namešta kaiš, užas, to je radila i drugim momcima. Odjednom se ta neka Slađa s Pore pojavljuje zategnuta skroz, sa nekim automobilima... Kola je menjala non-stop, seljančura, ali to ništa nije bilo njeno. Jedan dan je vidim u fiat puntu, a posle u poršeu. Video sam da talasa ozbiljno. U klubu "Skala" je bila non-stop, pratio sam je šta radi... Izlazila je obično sa drugaricama, sve je to ona sponzorisala, naručivala je po 5-6 Moeta i prskala sve oko sebe, polivala konobare. Taj neki lik joj je uradio s*se i sve, da li je iz Kragujevca ili Čačka, ne znam sad tačno. Imala je aferu sa poznatim fudbalerom iz Užica koji je dugo igrao u Poljskoj, sada igra trenutno u našoj super ligi. Igrao je u Lučanima, Novom Pazaru... Znam iz prve ruke da mu je p*šila u kolima, d*vala mu je tamo, a dvojica drugara sedela pozadi! Ovo malo ko zna. Ne bih rekao da se bavi klasičnom prostitucijom, ali za neko dobro letovanje, da joj neko kupi garderobu... Ona ide i j*be se, ti pokloni i to, to se podrazumeva. A da je neko zove, da radi na poziv, to stvarno ne znam.

Autor: D.T.