'ZVALI SU ME DEBELA...' BIVŠA URAGANKA PROGOVORILA O MUKAMA SA KILAŽOM! Evo šta je sad najveći problem Sanje Vučić!

Prosetila se ne baš tako svetlih momenata svoje prošlosti!

Pevačica i bivša članica grupe Hurikejn Sanja Vučić govorila je u jednoj emisiji o svojim počecima. Ona je startovala u etno pevačkom sastavu, a u to vreme je, kao i njene koleginice imala problem sa viškom kilograma.

- Uglavnom me ljudi povezuju sa etno muizikom i ja to i gotivim. U srednjoj školi smo moje drugarice i ja imale etno sastav koji se zvao Bele vile. Sve smo bile malo korpulentije, pa su nas zvali Debele vile. Bilo je jako zanimljivo, volela sam sve to i uživala sam u svemu tome. Baš bih volela ponovo da se nađem u takvom nekom sastavu.

Pevačica sluša i izvodi razne muzičke žanrove.

- To je najveći problem kod mene što sam ja sve pomalo. U svakom žanru sam našla neki moj pečat i emociju koju volim. Ja sam profesionalno krenula da se bavim muzikom sa 17 godina. Znala sam već tada da ću da se bavim muzikom. Kroz svoje školovanje ja sam pokušavala da razotkrijem sve te tehnike pevanja za različite žanrove. Tu je naravno i etno muzika i metal i rokenrol, zatim altrnativa, rege, džez, fank, soul. Sve i svašta je prošlo kroz moje uho - kaže Sanja.

Autor: M.K.