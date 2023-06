'USKORO ĆE DOĆI GOLA!' Džehva na stubu srama zbog providnog kombinezona na nastupu! Razapeli je na mrežama kao nikad do sada! (VIDEO)

Teodora Džehverović svojim stajlinzima i objavama na društvenim mrežama privlači veliku pažnju javnosti, a sad se ponovo našla na meti osuda zbog onoga što je obukla na nastupu.

Pre neki dan imali smo priliku da vidimo kako su je na jednom od nastupa gađali čašom, dok je sada viralan video-zapis, na kome, pak, svedočimo njenom provokativnom trikou ispod koga se naziru tange.

Ovo skandalozno izdanje pevačice naišlo je na pomešane reakcije, dok su je jedni prozivali, bilo je i onih kojima se njen stajling nije dopao.

"Još malo pa ćemo golu da je gledamo na nastupima", "Ovo ne liči na pevačicu, stvarno je previše", "Ne znam čemu sve ovo, šta time želi da postigne", "Teodora je bomba", "Njoj sve lepo stoji - samo su neki komentara na račun pevačicinog stajlinga.

Podsetimo, Teodora Džehverović je nedavno otkrila kako reagujete na negativne komentare ispod fotografija.

- Ima dosta žena koje morališu. Nekada me to povredi, ljudi svašta pišu, krivo mi je što svako ima pravo da kaže šta misli. Iza tih profila ne stoje prave ličnosti rekla je Teodra, pa otkrila da li bi se fotografisala naga:

- Ma kakvi, da to želim već bih uradila. Toliko je mogućnosti i ljudi koji bi verovatno dali bogatstvo da me vide golu, ali to se nikada neće desiti.

Autor: M.K.