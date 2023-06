'NE MOGU UZ STEPENICE, OSIM DVOJICE KOLEGA...' Neda Ukraden žestoko isprozivala kolege vršnjake!

Bez dlake na jeziku!

Pevačica sa bogatom muzičkom karijeri, Neda Ukraden govovrila je o svojim najemotivnijim trenucima u karijeri. Najteže joj je bilo kada je primila vesti o smrti svojih roditelja.

- Bilo je jako puno emotivnih trenutaka. Bilo mi je teško kad mi je otac umro. Bilo je zakazano snimanje spota "Samo je nebo iznad nas". To je bio duet sa ŽelJkom Samardžićem. Isto tako i kad mi je majka umrla. Pošla sam u Opatiju da snimim pesmu "Kao vino I gitara" i javljaju mi kad sam stigla u Opatiju da mi je mama umrla. I onda brzo nazad. Opet, bilo je i divnh trenutaka, koji su se uglavnom dešavali na tim dalekim putovanjima u Kanadu ili Australiju. To je zato što su ljudi tamo bili željni naše pesme. Sada se to sa internetom promenilo - rekla je pevačica.

Bilo je primetno da Neda sija, pa joj je novinar uputio pitanje da li je zaljubljena:

- To je velika zabluda. Žena sija kada je zadovoljna i srećna, a ja imam toliko raloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Džiboni nisam primetila da neko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena, i da ja uvek volim! Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve.

Kaže da joj udvaraju mlađi muškarci, a za svoje vršnjake kaže da nisu baš u formi osim dvojice velikih zvezda.

- Redovno! Pa neće valjda ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju. Ne mogu uz stepenice. Osim mojih vršnjaka koji su top, a to su Brega i Čola - rekla je Neda kroz osmeh.

Autor: M.K.