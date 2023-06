U poslednjih nekoliko nedelja šeste sezone "Zadruge" pojedini zadrugari, ali i gledaoci, brujali su o odnosu oženjenog Mikice Bojanića sa znatno mlađom zadrugarkom Milicom Veselinović. Sumnjalo se da među njima postoji nešto više od prijateljstva, što su oni svaki put demantovali, a novi snimak koji kruži mrežama dodatno je produbio sumnju kada je priroda njihovog odnosa u pitanju.

Kako se piše na mrežama, postoji snimak na kom se Milica Veselinović odmah nakon što je izbačena u superfinalu "Zadruge" obraća Bojaniću, koji je izašao nekoliko dana ranije, i pita ga:"Je l' sam se dobro oprala?" - to su mnogi protumačili na taj način da je zadrugarku interesovalo da li je poslednjih dana uspela da zataška priču o njihovom odnosu, međutim, njihov nekadašnji cimer iz Bele kuće ispričao je drugu stranu priče.

Nekadašnji zadrugar Stefan Radić Rodni demantovao je ove glasine i priznao da se, kako kaže, Milica njemu obratila, a da Mikica sa tim nema nikakve veze.

Što se tiče klipa gde je ispalo da se Milica obraća Mikici za "pranje", demantujem! Obratila se meni, fora je bila da kada ispadnem, da je operem malo kod mame i ispeglam situaciju i njene postupke, a nema nikakve veze sa Mikicom, tako da vas molim da ne pišete i ne lupetate gluposti, kao i za još mnogo stvari što radite, jer zaista nema potrebe igrati se rijalitija i posle njega. Nadam se da uživate u svojim životima, kao i mi u našim - objasnio je Rodni.

Podsetimo, ranije se za naš portal oglasio Mikičin otac Miloš Bojanić, koji takođe nije video da je Milica Veselinović opasnost za brak mlađeg Bojanića i njegove supruge Dušice.

- Mikica s nekim mora biti dobar. U mladosti sam bio bliži s ženama, nego s muškarcima, a to se zasnivalo na prijateljstvu i druženju. Mikicina žena je lepotica, kraljica, imaju troje dece, divan brak. Ne bi on dozvolio sebi da okalja porodicu i svoj brak. Mogu svi da nagađaju šta je u njegovoj glavi, a šta je zapravo tu, to samo on zna. Ja nagađam i mislim da znam. Ni Milica, ni bilo koja druga neće narušiti njegov brak. Ako mu je sela u krilo, kakve veze ima?! Ništa nisu uradili. Mikica je pametan, ume da se igra. Ako je pesma, pesma, onda zapeva, ako se igra, on će igrati, tako je i u rijalitiju, a neko neka proceni šta je u pitanju.

S druge strane, Zorica Marković je u emisiji "Pitanja novinara" priznala da je mnogo ranije primetila čudna dešavanja između Milice i Mikice.

Ja sam Mikici pre par meseci diskretno rekla, vidimo ovde, bilo je jako degutantno. Moje viđenje te njihove sitacije, relacije koju objašnjavaju i naravno da ništa drugo neće reći. Nisam se mešala dok nije bio klip ispred bazena. Mikica je perfidno kao i uvek rekao da je meni neki doktor nešto, a ja se vratila i opet mu rekla svoje mišljenje.Mislim da se sviđaju jedno drugom i da prikrivaju sve. Meni je to prešlo sve granice, a napolju će svakako imati se*s - rekla je Zorica pre nepunih mesec dana.

Autor: D.T.