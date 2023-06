BRUTALNOM ANALIZOM ZAPALILA MREŽE! Bivša zadrugarka javno urnisala Anu Ćurčić: Zbog ovih stvari je, voleli je mi ili ne, pobedila Aleksandra, a ne ti

U samoj završnici šeste sezone "Zadruge" posle dugih devet meseci trijumfovala je Aleksandra Nikolić, koja je osvojila pobedničku statuu i ček u vrednosti od 50.000 evra. Visoko drugo mesto zauzela je Ana Ćurčić, a bivša učesnica rijalitija temeljno je analizirala obe superfinalistkinje i otkrila je zbog čega je jedna pobedila, a druga ne.

Svoje mišljenje na ovu temu iznela je nekadašnja zadrugarka Jelena Batos, koja je užasnuta slikom koju je Ana Ćurčić poslala u javnost. Jelena, naime, smatra da je Ana, posle svega što je prošla, imala dve opcije, a da se odlučila za pogrešnu.

- Velika je razlika slati sliku "Jaka sam žena, svaki pad me je uzdigao i primer sam svojoj deci kao i drugim ženama da se borbom i čupanjem iz problema dolazi do jake i srećne žene koju banalne stvari ne mogu poljuljati, primer sam šta se ne treba dozvoliti, kojim putem se ne treba ići" ili "ja sam jadna, prošla sam ovo pre 20 godina, ovo pre 10, ovo pre pet, primer sam deci i ostalima da te sve u životu ruši, da se samo treba pričati o negativnim stvarima, tj. tim stvarima i sve svoje odluke koje sam sama donosila i izabrala - žalite me zbog njih jer sam sama birala da mi se desi, jer sam svesno sebe gurala u te situacije. Žalite me sada jer je taj "monstrum" mene ostavio i dovedite me do pobede, a ja ću se ponašati kao da sam tek izašla iz problema, a taj problem se desio pre šest godina" - objasnila je Jelena i zaključila:

Zbog ovih stvari je Aleksandra pobedila, jer se ponaša kao da joj se ništa desilo nije u prošlosti i svaki put se uzdigne kao da se ništa desilo nije, voleli mi nju ili ne, ali tako je. Prikazala se da se da se izbori svaki put i nastavi dalje još jače. Podržavali mi njenu prošlost i sve u kući ili ne, ali tako je, kartu žrtve nikad nije nosila, iako je imala materijala za to. Dok od ove druge smo samo slušali:"Jadna ja" zbog problema koje je sama birala i svesno ostajala u njima iako ima decu, decu koju je ostavila svom zakonitom mužu koja su imala 4+ godina, zbog tog istog "monstruma". To za mene nije pobednik niti ogledalo jakih žena, nego osoba koja ozbiljno treba da poradi na svom karakteru i slici koju šalje deci i drugima.

Jeleni se nije dopalo ni Anino prvo oglašavanje za naš portal po izlasku iz "Zadruge".

Bitno je da je prvo oglašavanje roleks i snimci kako sam se plašila čoveka za kojim sam svesno došla da vam kukam nad problemima koje smo već bili rešili pre par godina i da vam kukam nad prevarom koja se desila X puta pre ulaska. To je za mene čista povređena sujeta, a ne žrtva, a za pare problem nije bio očigledno, jer ako ti prijatelj može pokloniti roleks vrednosti 40.000 evra, onda ti, srce moje, nisi imala nikakve brige gde ćeš i šta ćeš, pritom salon imaš i tolike prijatelje oko sebe. Zavrneš rukave i radiš i slaviš što te "monstrum" ostavio - to rade borbene i jake majke, a ne ulaziš svesno opet u problem i pričaš o stvarima koje si sama birala sebi i svojoj deci, koje su se desile pre Hrista, samo da bi svoju sujetu nahranila i da bi te svi žalili! Pazi, žalili zbog stvari koje si sama birala iz godine u godinu - rekla je Jelena i završila:

E, zbog tog je ona pobedila, a ova ne, jer ona je slika da se žene mogu promeniti i uzdignuti, a ova ne, tako da iznošenje prljavog veša i kukanje se nastavlja celo leto.

