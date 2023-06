Bivši zadrugar Marko Stefanović u razgovoru za Pink.rs sumirao je utiske nakon izlaska iz rijalitija, govorio je o odnosu sa porodicom svoje devojke Sanje Grujić, a prokomentarisao je i Anu Ćurčić, Filipa Cara, Žanu i Marka Markovića i druge bivše učesnike.

Bio si kod Sanje u Sremskoj Mitrovici, upoznao si joj i oca... Kako si prošao u tazbini?

- Prošao sam super! Mama joj je izvrsna domaćica, imali smo ručak, večeru, šta god smo poželeli. Popričali smo lepo, Sanjina mama ne može da veruje da sam ja ustvari ovakav, kakav sam sad bio, mislila je da sam skroz drugačiji. Kaže da mnogo bolje pričam uživo, da sam preinteligentan, da je u rijalitiju trebalo više da pričam, ne može da veruje da sam ovakav. Nije mogla da shvati da smo imali onakve svađe, ali videla je da sam skroz normalan. Oni su sve naše svađe drugačije, traumatičnije doživeli. Mnogo me vole, i baba stalno pita kada ću da dođem opet. Gledaju me kao člana porodice.

Jesi li imao tremu zbog tog "suočavanja" sa njenim roditeljima, posle vaših svađa u "Zadruzi"?

- Kako nisam, imao sam, naravno! Imao sam, zbog tih svih scena, stid da odem tamo, da pričam o tome, ali sam objasnio, našao neke prave reči da razumeju koliko-toliko. Odmah smo se razumeli. Sanja ne može da veruje da sam toliko komunikativan napolju, sad se još više zaljubila u mene (smeh). Ponosna je što sam njen dečko, kaže da ne može da veruje, da njeni nikad nisu ovako voleli nekog njenog dečka, kao što vole mene. Super su me prihvatili, kao i moji nju.

Šta kažu tvoji?

- Rekli su da mi se ništa neće mešati, da, ako je to moj izbor, da ću ja znati kako i šta dalje, samo da ne bude nekih ružnih scena. Ne mešaju se, pustili su da sami funkcionišemo. Super smo sada svi, svi su prihvatili i mene i nju. Eto, naše majke su se čak zapratile na Instagramu, dopisuju se, čuju se svaki dan

Mnogi su strahovali da ćeš se razočarati u Sanju kada budeš izašao napolje i čuo neke priče koje o njoj kruže, o čemu su pričali zadrugari u rijalitiju. Jesi li saznao nešto?

- Nisam imao šta da saznam. Sanja je iz jedne pristojne porodice, patrijarhalne, vaspitana je super. Devojka koju nisam mogao ni da pretpostavim da ću naći u "Zadruzi" - skroz normalna, pristojna... Kako mi se predstavila, tako sam ja i video napolju. U "Zadruzi" sam malo pao pod pritisak, ali sada, kada sam izašao, uverio sam se da je skroz normalna devojka, da je bukvalno iz iste porodice kao i ja.

Kada će svadba?

- Veridba će uskoro biti, sigurno, neću još mnogo da pričam, sve sam ja već smislio. Biće iznenađenje za nju. Ubrzo treba da idemo na odmor, na more... Hoćemo i do mojih, do Leskovca, do babe i dede, jedva čekaju da vide snajku.

Maja i Bilal su ponovo zajedno, jesi li očekivao?

- Nije me to iznenadilo, bilo je skroz očekivano. Pominjali su to, da će biti ta svadba u Sarajevu... Očekivao sam da će se ovako izdogađati.

Jesi li video Erminu Pašović tokom superfinala? Bio si joj u spotu, Sanja i ti ste imali svađe zbog nje... Je l' ste joj se javili ili ona vama?

- Nisam se video sa njom, nisam je nigde video. Bio sam sa Sanjom i njenom porodicom, Erminu nisam primetio. Nije se desilo ništa, tako će i ostati - ipak su ona i Sanja imale neke svađe, nemam ja šta sa njom sada da pričam. Sa kim je Sanja u svađi i ja sam, kao i obrnuto. Tako će i ostati.

Ti i Sanja ste menjali vaš odnos sa Anom Ćurčić. Kakvo ti je mišljenje o njoj?

- O njoj mi je super mišljenje, kao što mi je bilo zadnji dana. Zaštitio sam je samo kada su je napali za Zvezdanovu diskvalifikaciju, muškarci su se okomili na nju, intenzivno vršili pritisak, a dok je Zvezdan bio tu, bilo je drugačije, pričali sa rezervom. Meni se nije svidelo što su je toliko pljuvali. Nije mi izgledalo kao da je želela da ga diskvalifikuje, meni je prirodno da ona ode, s mužem kojim je bila 13 godina, da spreči diskvalifikaciju, iako je to bilo kontraproduktivno. Tu sam je zaštitio, stao kao muškarac na njenu stranu. Bili smo u korektnim odnosima, a moje mišljenje... Rekao sam da ću joj se izviniti napolju ukoliko se ispostavi drugačije od mog mišljenja, vezano za njen i Zvezdanov dogovor.

Poslednjih dana "Zadruge" si se posvađao sa Filipom Carem, koji se pronašao u tvojoj rečenici da si veći muž i muškarac od svih u "Zadruzi"... Jeste li izgladili odnos?

- Pronašao se u tim mojim rečima. Jedan je od muškaraca koji nije davao na sebe, kao ni ja. Imao je pravo da se pronađe, iako na njega nisam mislio, ali pošto se pronašao, zato sam mu rekao da mislim i na njega. Nisam imao neke svađe sa njim, niti smo se komentarisali... To je bila svađa oko gluposti. On je dečko koji je malo više iskompleksiran, pa su mu proradili kompleksi od toga i tako se završila svađa. Niti smo je nastavili, niti rešili. Kada je reč o njegovoj i Aleksandrinoj ljubavi, što se mene tiče želim im sve najbolje. Ako su oni srećni, ja sam još srećniji. Da li ja verujem u to, to njih ne dotiče, ali tamo mi nisu delovali preterano zaljubljeno. Ipak, sada im verujem.

Kako ti deluje odnos Žane i Marka Markovića? Na Instagramu vidimo da zajedno provode vreme s njenim bivšim mužem Bobancem.

- Deluje mi kao da je Žana Marku majka, kako ona kaže, tako se funkcioniše, ona mu je uvek određivala gde da ide, šta da radi, s kim da sedi. Isto sada rade kao u "Zadruzi", ništa novo, ta veza mi je smejurija i lakrdija.

Žana je ranije bacila oko na tebe, šta misliš, hoće li te uhoditi sa lažnog profila na Instagramu i gledati tvoje izazovne fotografije?

- Moguće da hoće, to mi liči na nju, pošto me je u "Zadruzi" krišom gledala kroz naočare (smeh).

Autor: D.T.