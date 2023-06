OD TRNJA DO ZVEZDA! Život Zorice Brunclik ispisan je mnogim pevačkim nagradama, a ovako je tekla njena BORBA za osvajanje estradnog TLA!

Nije bilo lako!

Zorica Brunclik rođena je u Beogradu 29. juna 1955. godine, srpska je pevačica narodne, izvorne i novokomponovane muzike, i jedna od najvećih muzičkih zvezda bivše Jugoslavije i Srbije.

Tokom skoro pola veka muzičke karijere snimila je preko pedeset ploča i prodala ih u tiražu od više od petnaest miliona primeraka, što je čini jednim od najtiražnijih balkanskih izvođača.

Zahvaljujući prepoznatljivom izgledu koji karakteriše ružičasta kosa, ekscentričnom modnom stilu, ali i dugom nizu hitova narodne muzike, Brunclikova od sedamdesetih godina 20. veka uživa nesmanjenu pažnju medija i publike. Prva u narodnoj muzici koja je identitet kafanske pevačice, pevačice narodne muzike transformisala u muzičku zvezdu.

Zorica je karijeru počela 1974. godine, otpevavši poznati narodni hit "Ne daj da nas rastave", i nastavila da objavljuje singlove: "Donela te sreća meni" i "Došao je čovek pravi". Pred kraj sedamdesetih promovisala je nekoliko kompilacijskih albuma izvornih pesama.

Osamdesetih je ostvarila najveći komercijalni uspeh, zahvaljujući dijamantskim pločama i hitovima Venac ljubavi, Preboleću, Ti si moje najmilije, Tecite suze moje, Volim te sve više, Raširi ruke, o majko stara, Bisenija, kćeri najmilija, A tebe nema, Kad bi me majka ponovo rodila, Otkopčano jeleče, Ti si mi bio sve što drugi nisu, Sve je ljubav, Što ne dođeš, Ovaj život za mene ne važi, Zašto mi srce rani, Muke moje, čuvenoj folk—obradi pesme Đurđevdan i drugima.

Brunclikova je i devedesetih nastavila da snima hitove, od kojih se izdvajaju Evo, već je Božić, Avlije, avlije, Medeno moje, medeno, Kako ti je, kako živiš, Ja znam, Ej, čija frula ovim šorom svira, Branili su našu ljubav, Dođi u moje noći, Ubile me oči zelene, Bol me ubi, Kada bi me pitali, Košava, Što se mala uobrazi, Tamo gde si ti...

Kada je Brunclikova napunila dve godine, njeni roditelji su se razišli, a deca su ostala da žive sa majkom u teškim životnim okolnostima. U intervjuu za Glas javnosti iz 2000. godine pevačica je pričala o požrtvovanosti svoje majke, po kojoj je dala ime jednoj od svojih kćeri.

Pričala je da majčina primanja u smederevskoj ciglani, od kojih je živela petočlana porodica, nisu bila dovoljna ni za školski pribor, te je u osnovnoj školi gumicom brisala napisano kako bi pisala ponovo i uštedela na sveskama. Knjige je uvijala u veliku hartiju novina Borba jer je ranac bio nepotrebni izdatak. Kada je njen otac počeo da živi sa drugom ženom, bilo joj je zabranjeno da ga viđa. Brunclikova je odrasla u Beogradu, Smederevu i u Požarevcu, kod bake Grkinje.

Zorica je vrlo mlada i nenadano upoznala Boru Spužića Kvaku 1969. godine, zahvaljujući školskom druženju sa njegovom kćerkom. Stariji pevač posavetovao ju je da se bavi pevanjem i predstavio je bendu Plava zvezda koji je nastupao u kafani Beogradska estrada, te je Zorica ubrzo počela da radi kao pevačica

Podsetimo, Zorica je veoma posvećena porodičnom životu, deci i unucima, a sa harmonikašem Miroljubom Aranđelovićem Kemišem u braku više od tri decenije.

Autor: S.Z.