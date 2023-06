Teška ispovest Maje Odžaklijevske o borbi s unukom koji ima autizam:''Predala sam ga majci, ja više nemam snage da ga čuvam''

Pevačica Maja Odžaklijevska već godinama živi u okolini Velike Plane, gde se preselila zbog herojske želje da pomogne unuku Luki (13), kome je svojevremeno dijagnostikovan autizam.

U velikoj ispovesti, pevačica je ispričala o paklu kroz koji je prošla sa unukom, ali i o teškim danima koje je imala kao samohrana majka dve ćerke, Tee (37) i Andree (33), od koje takođe ima unuka Konstantina. Odžaklijevska je otkrila kako je ustanovila da njen unuk Luka ima autizam.

- Luka je imao dve godine kada sam videla da sa njim nešto nije u redu. Predložila sam ćerki da ga vodimo u Institut za decu ometenu u razvoju, a ona mi je rekla: "Hajde, mama, molim te, ne izmišljaj." Rekla sam joj da znam da je teško svakoj majci da prihvati da sa njenim detetom nešto nije u redu, ali da moramo to da uradimo. Mislila sam da je bolje da ispravljamo to što treba da se ispravi dok je još mali - priča Maja i objašnjava šta ju je navelo na to da pomisli da sa detetom nešto nije u redu.

- Jednog dana Luka se probudio, ali nije hteo da izađe iz kreveta. Skrivao je glavu ispod jorgana. Pomislila sam da želi da se igra, pa sam došla kod njega i počela da ga otkrivam. Međutim, on se sve više pokrivao, a potom je počeo da plače kada sam htela da mu izvučem glavicu. Do tada se nikada nije tako ponašao - rekla je Maja.

Pevačica je preuzela brigu o unuku i zbog njega se sa Vračara preselila u okolinu Velike Plane, kako bi dete bilo na čistom vazduhu, u prirodi.

Luka sada jeste bolje, ali i dalje ne govori. Sa njim mora mnogo da se radi i ja sam, dok sam imala snage, sve to mogla da savladam. Ali više nemam! Prošle godine sam ga predala majci. Rekla sam ćerki Tei: "Sine, ja više ne mogu! On je sada fizički jak, a i u pubertetu je. Ne postoji način da nastavim da ga čuvam. Drago mi je što kod Luke vidim boljitak, u smislu da nas bolje razume nego ranije. Ali i dalje ne govori. Najveća želja mi je da čujem unuka kako priča - priča Odžaklijevska.

Luka se vratio kod majke, a Maja je nastavila da živi na selu.

- Mnogo mi prija što me bude slavuji. Zašto bih ujutru slušala trube u gradu? I dok se nisam preselila, divila sam se Vesni Zmijanac kada je otišla na Bukulju. Shvatila sam da je napravila najpametniji potez što je otišla van grada, u koji može da dođe kad hoće. Ja jesam gradsko dete, ali sam u Skoplju odrasla u kući koja je imala dvorište. Oduvek sam želela da imam svoju kuću sa baštom i to mi se ispunilo - ispričala je pevačica Maja Odžaklijevska za "Informer".

Autor: pink.rs