'EVRA NISAM VIDEO, ŽERA JE SVE NAPLAĆIVAO'' Bivši bubnjar Crvene jabuke opleo po pevaču: Firma njegove žene preuzela poslovanje!

Nekadašnji bubnjar Crvene jabuke Darko Jelčić Cunja osnovao je novi bend u Torontu, a sada je rešio da progovori o svim nesuglasicama unutar legendarne grupe, pre svega finansijskim.

On je istakao da niko od članova benda nema autorsko pravo na ime, pa je zato svoju novu grupu nazvao Cunja i Crvena jabuka.

- To moja, naša, bolja Crvena Jabuka - rekao je bubnjar.

On je 2017. godine napustio bend čiji je bio suosnivač. Sad otkriva da se na sudovima u Hrvatskoj vodi više postupaka protiv pevača Dražena Žerića Žere.

Iskreno, dugo vremena mnogo nas u sastavu bilo je nezadovoljno. Nismo dobijali honorare, a Žera se okrenuo nekom gotovo narodnjačkom zvuku, recimo pesma "Jazz ba", koje nisu nimalo u duhu benda kojeg su ljudi godinama voleli. Ali, eto, radili smo, očekujući da će se stvari promeniti. Onda sam 2017. odlučio da je saradnji došao kraj - kaže Jelčić i dodaje:

- Došli smo do brojke od više od pedeset neplaćenih nastupa. Žera bi naplatio koncerte, ali ja evro nisam vidio. Nekad bi nam naknada bila 500, 700, 1.000 evra... On je to smanjio, a ni to nije plaćao - ispričao je muzičar.

Kaže kako je u sastavu Žera čitavo vreme bio samo pevač, te da nije učestvovao u kreativnim procesima. Dodaje da su jedan od najpoznatijih rok sastava bivše države uz njega realno osnovali još Zlatko Arslanagić i pokojni Dražen Ricl. Upravo Arslanagić, bosanskohercegovacki muzičar i autor, napisao je većinu hitova Crvene jabuke.

- Ma ne većinu, doslovce devedeset posto pesama Crvene jabuke je njegovo - ističe Jelčić.

On ponavlja da niko od osnivača benda nije vlasnik autorskog prava na ime sastava osnovanog 1985.

Štaviše, saznali smo da je neki kafić nazvan Crvena jabuka baš kad smo mi počeli, pa nismo mogli ni firmu tako nazvati. Žera je do pre sedam godina bio vlasnik pečata, ali taj je pečat istekao. Zapravo, eto, nitko nije vlasnik imena benda - priča Jelčić i tvrdi da je u nekom trenutku pokušao stvari staviti pod kontrolu.

- Ja sam preuzeo menadžment od 2000. do 2010. godine. Pokušao sam kontrolisati poslovanje i sve što se događa. Tad je Žera odlučio da će marketinška agencija njegove supruge preuzeti poslovanje, s čime su se drugi članovi banda u dobroj veri složili.

To je dovelo do tužbi. Postupci se vode na Opšinskom građanskom sudu u Zagrebu, neki su navodno presuđeni u korist članova koji su "besplatno" svirali, ali zbog žalbi su neki od njih završili na Županijskom sudu.

Jelčic se ipak ne voli previše vraćati u prošlost. Radije govori o buducnosti "nove" Crvene jabuke. Ističe kako će se novi-stari bend vratiti svojim ranijim ritmovima.

Žera je naginjao takozvanim lakim notama, a mi kao bend nikad nismo bili takvi. Želimo se vratiti pesmama koje su obilježile Jabuku. S druge strane, on nema nijednu svoju pesmu. Nema nikakvih autorskih prava. Tako da bez problema možemo izvoditi svoje pesme, Arslanagić nam je dao punu podršku. Nemamo ništa protiv ni da Žerina Crvena jabuka radi koncerte, odrađuje nastupe... Ali, drago nam je što ćemo imati pevača koji ne mrmlja, nego peva - kaže Cunja.

Komentar Dražena Žerića Žere je izostao jer se on nije javljao na dva broja telefona koja su poznata hrvatskim medijima. On se navodno nalazi na turneji u Australiji, a njegova menadžerka je obećala novinarima koji su je kontaktirali da će njegov komentar poslati čim ga i ako ga dobije.

