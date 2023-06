RADE JOROVIĆ SNIMIO PESMU NA OVOM JEZIKU, a onda se dogodilo nešto VEOMA ČUDNO!

Potpuni hit!

Pevač narodne muzike, Rade Jorović poznat po brojnim hitovima kao što su "Žene vole oficire" i "Ja sam seljak u srcu i duši", a čija je pesma "Dođi dušo da štedimo struju", snimljena osamdesetih godina, danas ponovo postala aktuelna zbog energetske krize.

Manje je poznato da ovaj pevač pored uobičajenog repertoara odlično izvodi i vlaške pesme, a sa jedinom pesmom koju je snimio na vlaškom jeziku desilo se nešto neobično:

- Ja sam davno, davno snimio jednu vlašku pesmu na vlaškom jeziku. To sam radio sa koleginicom Slavicom Nikšić. Ja uopšte ne znam gde se nalazi taj snimak, zamislite? Negde to postoji u nekoj radio stanici u istočnoj Srbiji. Gde se to nalazi, ko zna.

Autor: M.K.