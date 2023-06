Povukla se iz javnosti, a o svojoj privatnosti retko govori!

Pevačica Ana Kokić progovorila je o estradi, a dotakla se i detalja iz privatnog života.

- Mislim da nešto sa čime se javne ličnosti, pevači susreću su predrasude, da li zna da peva, da li je imala neke plastične operacije. Dođeš u neke godine kada te više ništa ne dotiče, nego se trudiš da izraziš svu svoju kreativnost u tim pesmama i nastupima, jer će ljudi uvek verovati u ono što žele i što njima odgovara - priča Ana.

Distancirala se od medija i sada retko govori o svojoj privatnosti.

- Od samog početka imam lep odnos sa svim medijima, i nikada nisam postupala da sam ja zvezda a da su to mediji, treba svi da sarađujemo, budemo korektni jedni prema drugima. Svi su me nekoliko puta ispoštovali kada su bile osetljive i teške teme i kada nisam bila spremna da pričam. Svako je doživeo uspone i padove, razočarenja i lepe momente, što bih ja sada pričala o tome i svi možemo sami to da izguramo kako umemo i znamo. Sve što se desi u životu, neka situacija koja učini da se osećamo loše i nelagodno, samo nas oblikuje i jača za dalje.

Nakon razvoda od poznatog vaterpoliste Nikole Rađena, Ana je ostala sama i posvetila svojim ćerkama tinejdžerkama koje se trudi da izvede na pravi put.

- Zahtevam od njih da u školi budu dobre, treniraju, da se kuća održava bude čista. To su tri stvari koje mislim da su važne, kultura i vaspitanje koje će im trebati kasnije u životu. Pubertet je osetljiv period,trebalo bi ih razumeti i pomoći im. Pobeđujemo zajedno nismo jedni protiv drugih. One učestvuju u mom poslu umeju da mi sugerišu i kažu ovo je dobro, u trendu je ili nemoj to da radiš. Imam dva ozbiljna kritičara tinejdžera koji se osećaju bitno i važno.

Razvod sa Nikolom Rađenom koji se po drugi put oženio i sa novom izabranicom dobio dete, jedan je od bračnih brodoloma koji su se završili na civilizovan način. Koliko je Ani bilo teško u tim momentima i šta je u svojoj duši osećala, delila je samo sa najbližim ljudima. Deca su joj bila najvažnija.

- To su jako osetljive teme, najvažnije je sačuvati decu u svemu tome, jer deca nisu kriva i nisu tražila da se neke stvari dogode. Šta god i kako god samo njih treba sačuvati - rekla je Ana koja za razliku od bivšeg muža još nije našla srodnu dušu, ali je svoje srce poklonila dragim ljudima i kućnim ljubimcima:

- Moje srce su osvojili ljudi koji su oko mene u svakodnevnom životu i životinje. Imam jednu kucu i dve mace.

Autor: M.K.