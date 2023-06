HIT PRIZOR! Zlata Petrović leži na evrima na podu i peva! Napravila potpunu pometnju na privatnom slavlju! (FOTO)

Usijale se mreže!

Pevačica Zlata Petrović napravila je pravu havariju na jednom privatnom veselju na kojoj je pevala. Naime, na društvenim mrežama pojavio se snimak sa veselja na kojem se vidi kako Zlata Petrović sedi na podu, peva, dok su oko nje evri.

Zlata je za ovu priliku obukla plavo odelo, a izgleda da je nije naročito zanimalo da će ga isprljati svojim performansom.Scena "valjanja" po parama, ubrzo je postala viralna. Da podsetimo, pevačica je nedavno govorila o svom ljubavnom životu.

- Oko mene je uvek ljubav, volim, volim i uvek ću da volim. Izgledam mlađe? Od ludila... (smeh) Nekad sam za ludnicu, nekad za bolnicu! - rekla je Zlata Petrović u svom stilu.

- Sve žene, moram da vam kažem, su mnogo lepše bez šminke, bez sređivanja... Ljudi ako hoće nešto da koriguju, što da ne, šta god da im smeta. I ja planiram nešto. Evo, non-stop stavljam nešto oko vrata, tu visi, sin me stalno proziva za to... Moram uskoro tu nešto da uradim. Kod mene se to nikad ne zna, samo u momentu odradim nešto. Preko noći, da uradim lepo... Ne treba preterivati, ni u čemu, pa ni u ovome - istakla je pevačica.

Autor: Pink.rs