'GLEDALA SAM JE S TAKVIM STRAHOM, PANIKA U GLAVI!' Nada Blam u drugom braku dobila ćerku, a život joj potpuno promenio!

Glumica Nada Blam otvoreno je pričala o svom životu, o tome kako je provela detinjstvo, o svojim ljubavima, dva braka, ćerki koju je sama odgajala, sa kojom nikada nije bila drugarica i unuki sa kojom ima mnogo bolji odnos.

Nada Blam ne skriva koliko joj je u nekim trenucima bilo teško u životu. Velika Nadina ljubav je bio i otac njene ćerke.

- Sve su to bile ljubavi - kaže Nada, a kada se seti tog perioda zaljubljenosti kaže i:

- Pa to je samo strast. To je sve samo strast, tu mozga nema uopšte. Ja nemam mozak uopšte više, tada nisam imala, sad ga imam, ali sad je kasno, sad ne mogu ništa, sad mogu samo ovako da pričam, ali mozga nisam imala uopšte, ja sam imala samo osećanja i zamišljanja. Nikada neću zaboraviti, to nije on, to je jedan drugi, ali nije ni važno, ja sam volela film "Treći čovek", u tom filmu Orson Vels je jako erotičan, jako je fantastičan, jedna persona u mantilu sa šeširom, duboki glas onako i ima jedna scena gde je kaldrma i kapija, on izviruje iz te kapije izlazi, vidi mu se pola lica, čuje se božanstvena muzika, to je padanje u nesvest... Ja nikada neću zaboraviti kako sam ja mog jednog dečka videla i kako sam ja čula tu muziku i kako sam ja mislila da je on Orson Vels. Tako sam fantazirala, to sad znam. I, vidim jednog dana, posle jedno tri-četiri godine, pa to uopšte nije Orson Vels, to je jedna budala, vidi kako je bezveze, to sam ja u mojoj mašti... Mi izmaštamo našu ljubav i što imamo više mašte to možeš tragičnije da završiš - kaže Nada.

- Teško sam se snalazila, veoma teško. Prvo, bila sam dosta opsednuta sobom, to su te godine kada ti samo misliš na sebe i dođe jednog dana dete i odjedanput ako su ti svi uglovi bili poremećni dođeš u prav ugao. I prav ugao te vrati, glavu ti vrati jer dete ne zna, ne može ništa samo, moraš ti sve da radiš. Ja se sećam tog izlaska iz bolnice... To mi je ostala kao potpuna koma, ja sam zamilšljala dok smo mi vodili ljubav, mi se volimo i sve to i tu krevetac, tu beba i tu tačka. I onda, izlazim iz bolnice, u nosiljci, kako se beba izvodila iz bolnice, ja gledam u živog čoveka od tri i po kilograma i živ čovek spava, moja ćerka spava. I ja sad kažem: "Šta ću ja sad kad se ona probudi? Šta da radim?", ja ništa ne znam. Gledam sa takvim strahom, to, taj strah, pamtim gledanje u bebicu koja spava i paniku u glavi, malo je reći panika, ne znam je l' ima neko stanje još gore od panike. Donosim kući bebu i počinje moj život. To je to merenje vremena pre i posle. I erotike i sve, sve, sve, počinje sve potpuno da se menja, sve - kaže Nada.

Ipak te promene za Nadu, kako kaže, nisu bile uopšte loše.

- Ima velikih odličnih promena, mene je dete dovelo u red jer ja sada znam šta je sve moglo da se desi, jer ja prosto nisam imala reper, nisam imala crtu, dok je dete raslo rasla sam i ja, hvala joj, a kako je njoj to će ona morati da kaže - kaže Nada.

Priznaje da je pravila greške kada je u pitanju ćerka, iako je pokušala da ispravi greške svojih roditelja.

- Trudila sam se da ne ponovim grške mojih roditelja, strogoću moje mama, neke tamo razne priče, ali napravila sam čitav niz drugih grešaka i to sada vidim - kaže glumica.

Oduvek su imale odnos majka i ćerka nikada drugarice.

- Bože sačuvaj. Nikada, do kraja nismo, sada me isto pita, ja nekako imam prisniji odnos sa unukom nego sa njom zato što sam baka i prosto ne moram ništa da lažem. Dete ponekad moraš da slažeš, nešto dete ne može da shvati, a sa unukom je drugačije zato što ja više ne lažem. Ja sam sada jedna starija gospođa koja je shvatila da ništa ne mogu da slažem jer moram da pamtim, tako da ima sigurno jedno 30 godina kako ne lažem. Nikada nismo bile drugarice nego majka i ćerka i dosta je teško, ono što napominjem u svakoj emsiji, ne bih nikada nikome preporučila svoj sopstveni recept. Ja sam bila samohrana majka, što kažu, ja sam vodila jedan muški i ženski život i to ne bih nikome propisala, to je jako otrovan recept, to je jako teško, ne znam kako sam se iščupala - kaže Nada.

Nadina ćerka Sara 2015. godine objavila je na društvenim mrežama da je doživela veliku neprijatnost u jednom izlasku. Nepoznati čovek je čitave noći pokušavao da joj priđe, ona to nije prihvatila i na kraju je bio surov, fizički surov prema njoj.

- Mislim da nema nijednog roditelja u Beogradu koji nije doživeo neki sličan događaj. Momci se ubadaju noževima, idu na te splavove i tako dalje, ali mislim to stvarno... Ja odmah preduzimam korake, isključim, imam jedno dugme ovde i ovde i isključim svaku emociju jer ako me uzme emocija ja ne mogu ništa da uradim, onda isključim emocije i gledam samo kako da pomognem. Tako smo otišli na VMA to se tamo sredilo sve, a kasnije razmišljam o svemu, ali tada kada se nezgodne stavri dešavaju... Kada je bila devojčica igrali su šuge, iskela je ruku na staklo, imala je možda deset godina, isekla je potpuno ruku i vena, tu je bilo krvi, ja sam zamotala peškir, bila je nedelja, ja sam vozila u Institut za majku i dete, pustila sam muziku, ništa nisam osećala, kada smo došli u Institut, previli su je, ja sam se onesvestila. To znam, ako hoćeš da pomogneš apsolutno moraš da isključiš emocije, nikada ne bih mogla da budem lekar - kaže Nada.

Autor: Pink.rs