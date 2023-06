Otvorila dušu!

Uvek intrigantna i puna iznenađenja, Maja Marinković u velikom superfinalu "Zadruge 6" zauzela je 6.mesto. Naime, kako se pomirila sa svojim rijaliti mužem, Bilalom Brajlovićem, odmah po povratku iz Sarajeva, otvorila je dušu za Pink.rs, te je na samom početku iznela svoje prve utiske.

- Iskreno, moram da kažem da mi je tamo bilo prelepo. Ljudi su tamo zaista divni, kao i Bilalova porodica koja me je zaista prelepo dočekala. Puna sam utisaka, sve je bilo prelepo, ljudi su bili dobri prema nama - istakla je Maja, a onda je otkrila da li je srećna što je Bilal priznao za devojku i što ju je, njegova porodica, posle mnogih prihvatila:

- Jesam, srećna sam, drago mi je što smo prešli preko nekih stvari koje nisu morale baš da se dogode. U budućnosti neće dolaziti do toga, pa otom potom - dodala je ona.

Kako je Radomir Marinković Taki, njen otac, otkrio u superfinalnoj noći da je Brajlović prvi dečko koji mu je pružio ruku od svih njenih bivših, ona je istakla da joj ovo mnogo znači.

- Dosta mi znači. Taki je neko ko mene nikada privatno, tačnije lično, nije video sa nekim muškarcem, a njega zaista gotivi, drag mu je, tako da mi je zaista zadovoljstvo što je situacija takva - rekla je Marinkovićeva.

Kada je reč o Bilalovim avanturama iz rijalitija, Ana Spasojević je za Pink.rs istakla da Maja igra rijaliti sa Brajlovićem i u spoljnom svetu samim pomirenjem, na šta se Maja osvrnula.

- Zaista se ne pecam na tuđe mišljenje, napolju mi je jasnije kako stoje stvari. Ne moram da zaključavam komentare na svom instagram profilu, jer su prelepi. Da sam htela da igram rijaliti, ja bih se pomirila s njim u rijalitiju. Ovo je čista emocija, pomirili smo se iz tog razloga. Mislim da one što to izjavljuju, da je to iz povređenosti, sujete i ljubomore, baš zato što nisu na mom mestu. Razumljivo je. Ko gubi ima pravo da se ljuti - rekla je Maja, a onda se osvrnula na bivše izbore:

- Zaista mi je drago zbog toga. Kriva sam i sama što sam imala loše izbore, pa sam i kroz njih prikazala samu sebe loše, jer su ti partneri budili u meni ono što je u meni najgore. Takođe sam i ja neko ko je imao loše postupke, ali je to prošlost, samo gledamo budućnost - dodala je on.

Kako je Brajlović otkrio, pozvao ju je da živi s njim u Sarajevu, a ona nam je otkrila da li će se preseliti i kakav je njen stav na ovu temu.

- Pozvao me je, da, još razmišljam o tome. Mislim da je rano da se donose takve odluke, ja sam navikla da živim u Beogradu. Dosta vremena ću provoditi u Beogradu. Najverovatnije ću pristati - rekla je Marinkovićeva.

A kada je reč o tome da li je Aleks Nikolić čestitala pobedu u "Zadruzi 6", istakla je da nije to uradila lično, ali javno jeste.

- Lično ne, javno da. Naravno svakom pobedniku čestitam, nemam ništa protiv - odgovorila je Maja.

Aleks je tokom prve emisije "Narod pita" otkrila da jedva čeka da ode u Crikvenicu, te smo upitali Maju kako gleda na to.

- Ne znam, želim im sve najlepše, ako su se opredelili jedno za drugo, ja tu više nemam šta da tražim, niti me ta priča intresuje, želim im sve najlepše. Što je bilo do mene, uradila sam kada sam želela - rekla je Maja, te je uputila poruku Bilalovim bivšim devojkama i kombinacijama:

- Ja bih im poželela da nađu partnera koji će da ih voli od srca

U video - prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.N., N.Ž.