Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Kosta zamera Nikolini što je išla kod Mareta da se raspituje o Veri, govoreći joj da je to bilo nesmotreno sa njene strane. Ali, Nikolina ne želi da prizna svoju grešku. Kako će se završiti Nikolinin i Kostin susret?

Ogi dolazi kod Vere i govori joj da ga je poslala upravnica pozorišta. Na to mu Vera kaže da je njena majka ispunila sve obaveze koje je imala prema pozorištu, ali joj on govori da nije to u pitanju. Šta upravnica pozorišta želi od Vere?

Lala govori Balši da se nada da će joj jednog dana otkriti pozadinu cele priče, na šta joj Balša kaže da će je možda pročitati u novom romanu – nastavku „Ogoljenih“. Da li je Balša ovim dao Lali do znanja da zna da je ona napisala roman i kako će Lala reagovati na to?

Caca traži od Dore da joj ispriča nešto o Andrijinom ocu Zdravku, ali nešto upotrebljivo. Kakav plan ima Caca?

Feđa govori Guji da je siguran da Balša ima veliko poverenje u njega, na šta mu Guja kaže da je na to i računao i da mu sada predstoji teži deo posla. Kakav zadatak Guja ima za Feđu?

Pavle pita Doru da li želi da rodi dete, i ako želi, da može da kaže da je dete njegovo, a da ćem samo njih dvoje znati istinu. Da li će Dora pristati na Pavlov predlog?

Balša govori Tadiji da ne obraća pažnju na anonimne poruke, mejlove i pisma jer se nagledao svačega tokom svih ovih godina. Na to ga Tadija pita kakve on veze ima sa tim jer mu nikada ništa nije poslao anonimno, ali mu Balša kaže da je dobio jedan anonimni mejl u vezi sa njim i detetom koje ima. Šta piše o Tadiji u mejlu koji je Balša dobio?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 21 čas na televiziji Pink!

