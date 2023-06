Nada Obrić KRILA DA JE USVOJILA ĆERKE! Isplivala dugo čuvana tajna, a jedino ON je znao istinu!

Dragan Stojković Bosanac jedini je znao za sva dešavanja u 15 godina braka i ljubavi Nade i njenog supruga.

Nada Obrić imala je dva teška razvoda, a prvog supruga nikada nije prebolela. Kum im je bio Dragan Stojković Bosanac, koji je jedini znao za sva dešavanja u 15 godina braka i ljubavi Nade i njenog supruga.

Njih dvoje su bili bliski i kada se ona udala za drugog čoveka i sa njim ima ćerku i sina, a tajnu usvojenih ćerki nikada niko nije otkrio.Naime, kada se Nada udala drugi put, udala se za udovca koji je imao dve ćerke Maju i Sašku, a koje je pevačica prihvatila kao svoju decu.

- Mi smo se upoznali kasnije kada je njegova starija ćerka krenula u prvi osnove i kada smo napravili kuće na Bežanijskoj kosi, on svoju, ja svoju, rekla sam mu da dovede decu, da ću ja da brinem o njima jer one nemaju majku. Aco je puno putovao, pa ko će pripaziti decu, ovaj ili onaj, nema potrebe, tu će biti sa mojom decom. Moja deca su uvek bila uz mene i što bude njima to će biti i ovim dvema - rekla je Nada i dodala:

- Tako je i bilo, ja ih nisam odvajala, čak sam možda malo više naginjala njima, stalno sam u podsvetsti imala da im je majka živa možda bi ona to dozvolila, možda ovo, možda ono, mada sam i ja bila stroga za svo četvoro jednako - ispričala je pevačica jednom prilikom, prenosi "Svet".

