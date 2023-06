Stižu rode!

Kako smo prvi pisali, bivša zadrugarka i verenica Kristijana Golubovića, Kristina Spalević je trudna, što su oboje potvrdili za Pink.rs.

Kada smo prvi put stupili u kontakt sa Kristinom, ona je istakla da čeka lekarski pregled i da je njen verenik Kristijan požurio sa vestima o njenoj trudnoči.

Sačekali smo da završi sa lekarskim pregledom, te smo je odmah kontaktirali, a ona je u razgovoru za naš portal istakla da su registrovani otkucaji bebinog srca, te nam je i otkrila termin porođaja.

- Beba je gde treba da bude, pošto mi je to bilo najvažnije zbog vanmaterične koju sam imala pre trudnoće sa Konstantinom. Tako da, ono što je najvažnije , trudnoća je za sada u redu, registrovan je puls srca, za dve nedelje ako Bog da bi trebalo jasno da čujemo otkucaje itd. Na samom smo početku, procenjeni termin porođaja je 17. Februar .. Molimo se da sve bude u redu, kao u prethodnoj trudnoći, i to je to - izjavila je Kristina za Pink.rs.

Autor: N.Ž.