PLJUŠTE PROZIVKE NA SVE STRANE! Milica zaratila sa tviterašem kad joj je pomenuo sina: Kad je Stefanu rođendan da... (FOTO)

Ona neretko na društvenim mrežama objavi golišavu fotografiju, često naiđe na brojne osude, a sada je dobila komentar na koji je žestoko odgovorila.

Milica je sada na Tviteru objavila golišavu fotografiju koja je naišla na brojne komentare.

- Ljubav pokreće svet - napisala je Milica u opisu fotografije, a onda je usledio komentar pratioca na pomenutoj društvenoj mreži.

- Kad je Stefiju rođendan da mu uplatim mesec dana maminog onlyfans profila - glasio je komentar Miličinog pratilaca.

- Bravo, d***š li ga sada- napisala je Milica.

- Sve mogu da razumem, ali ovolike komplekse, mržnju, zavist, pakao i ljubomoru žena teško - napisao je jedan korisnik.

Inače, Milici je OnlyFans doneo finansijsku sigurnost.

- Poptuno je smešno kad kažete novi biznis, to je jedna igrica koja može da se igra iz dana u dan, a i ne mora. Tako sam ja nazvala to. OnlyFans je nešto što mi je donelo novac na brzinu i nešto što će ostvariti moje snove koje sam imala i koje imam. Planiram ove godine da kupim kuću. Nije to tako sjajno i bajno kako svi misle, niti sam se ja otkrila kako su svi očekivali.. Videćemo dokle će to da traje - rekla je Milica Dabović nedavno za "Blic".

Autor: N.Ž.