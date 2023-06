'NIKOME NE ĆUTIM, UZVRATIĆU!' Zorica Marković otkrila šta misli o Mileni Kačavendi za Pink.rs, pa se osvrnula na sukobe sa Ivanom Marinkovićem! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Neposredno pred sam početak emisije "Narod pita" Zorica Marković stala je ispred obejktiva portala Pink.rs, te je tom prilikom na samom startu istakla da je spremna za ovu emisiju.

Kako je tokom svog boravka u Beloj kući zajedno sa Anom Ćurčić bila bliska sa DJ Tamaris koja je nedavno za Pink.rs otkrila da joj je majka u jako lošem stanju, za šta su okrivile Lepog Miću i tom prilikom je izbio medijski rat, upitali smo je da li se čula sa Tamaris.

- Meni je jako žao devojke, jesu je maltretirali, ne znam zašto. Očigledno zato što je imala svoj stav i zato što je pametna i što je bila uz mene i uz Anu, onako, pila kafu. Čula sam da joj mama nije dobro, nemam telefon. Kada je ispala dala sam joj ceduljicu sa mojim telefonom, jako mi je žao, zvaću je da je pitam da li joj nešto treba. Žao mi je, ona je mnogo draga - rekla je Zorica.

Tokom superfinalne noći, došlo je do totalnog preokreta u njenom odnosu sa Milenom Kačavendom, Aninom kumom, te nam je ovom prilikom otkrila o čemu je tu reč i kakvo zapravo mišljenje ima o njoj.

- Zasmetalo mi je što je još u početku pričala nešto za mene, neko mi je pokazao taj video klip. Mislim da nije u redu, nas dve se ne poznajemo, ona ima pravo da brani koga hoće, njih dve su drugarice, šta ja imam s tim?! Ja sam bila tamo uz nekoga kome je bilo loše, mislim da je to ljudski, kao što bih bila sa svakim, takav sam čovek. Svoje stavove ne menjam kada je brak kao institucija u pitanju. Ja mislim da je ona žena lavica, videla sam posle, Ana mi je rekla da se nešto ne slaže, da je suviše sebi dozvolila. Ja sam običan zadrugar, ali mi je bilo krivo, ja nekoga koga ne poznajem, ne mogu tako da pričam, to je bilo baš ponižavajuće. Ona se kao nešto izvinila, ne znam da li je za to ili za nešto drugo, ne zanima me uopšte - rekla je Markovićka, te nam je otkrila da li će biti oštra na jeziku kada je Ivan Marinković u pitanju:

Jao, koga zanima Ivan Marinković?! Svađa moja i njegova, od "Farme", pa do sada. Čemu to?! Ja sam mislila da smo završili, ali dobro, oni su to tražili, ja nikome ne ćutim, uzvratiću. Ja sam ovde dužna da narodu odgovaram, ne njemu - zaključila je Zorica za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić