NIJE JE BLAM DA SE VOZI U AUTOBUSU! Verica Rakočević jela je hleb i mast, u koritu se kupala, a kada je reč o mužu i braku imala da poruči samo jedno!

Verica Rakočević do kraja 2023. očekuju dva važna jubileja - četiri decenije karijere i deset godina braka sa kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem.

Pošto ona svoje godine ne krije, podsetićemo da je 23. marta obeležila 75. rođendan, ali po svemu sudeći ne planira da ostari.

- Starost za mene znači nepokretnost, bolest, nemoć, a to nema veze sa godinama. Istovremeno, zrelo doba je osnov za sreću, pogotovo ako fizički i mentalno ostanete na dostojnom nivou. Bogu hvala, imam dovoljno pameti da motiv mog odlaska u teretanu nije da u 75. godini izgledam ovako ili onako, već da te godine nosim s ponosom i snagom, odnosno da nekom budem na teretu - iskrena je Verica.

Da li biste, da niste upoznali Veljka, danas živeli mirno i povučeno u kući podno Avale?

- Oduvek sam želela da živim van grada, čak sam jedno vreme vikendom odlazila u kuću koju je Elica imala na Avalskom putu. Jedina stvar koju nisam uspela da završim, verovatno nisam mnogo ni želela, jeste polaganje vozačkog ispita. Ali, to me ne sputava. Ako Veljko ne može da me poveze, nema problema. Autobus mi staje na pedeset metara od kuće, dok pročitam nekoliko stranica neke knjige, eto me u centru.

Ne plašite se naslova Verica Rakočević se vozi autobusom?

- Ako je Verica mogla da jede mast i hleb i da se kupa u koritu, onda može i da se vozi autobusom. Nisam rođena u carskim kočijama. Onaj ko je nešto vredno postigao, na bilo kom nivou, nema osećaj više vrednosti. To je karakteristično za iskompleksirane i nerealizovane osobe.

Ove godine proslavićete dva divna jubileja: četrdeset godina karijere i deset godina braka. Koji vam je važniji?

- Uh, ovo je pitanje na koje moram mudro da odgovorim jer će odavde biti izvučen naslov. Znam da ste me to u šali pitali, a ja ću vam ozbiljno reći da sam istinski ponosna na oba segmenta svog života. Ostati deceniju u braku, koji nije klasična priča, niti podrazumeva poštovanje društvenih normi, i pri tom biti izložen javnom sudu, uspeh je sam po sebi. Dobro je što smo Veljko i ja na vreme uvideli da nismo dužni nikome da se pravdamo, mada smo to radili u početku.

Autor: pink.rs