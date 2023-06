ZAPEVALA NA GALA SLAVLJU ROĐENDANA ĆERKE! Dragana Mirković se latila mikrofona i podelila pregršt bajkovitih fotografija! (VIDEO)

Ćerka Dragane Mirković i Tonija Bijelića, Manuela Bijelić, nedavno je proslavila svoj 21. rođendan, a roditelji su joj tim povodom upriličili glamurozno slavlje u porodičnom dvorcu.

Ovo je prva proslava otkako se cela porodica preselila u famozni dvorac Ebenfut, te su odlučili da upravo na tom mestu Manueli organizuju proslavu iz bajke.

Poznato je da Dragana Mirković ne voli da eksponira svoje naslednike u javnosti, a kako su oni uveliko kročili u svet odraslih, gotovo da svi znaju kako oni izgledaju i čime se bave. Tako i pevačica sada odlučila da sa svojim fanovima podeli pregršt fotografija sa porodičnog slavlja, koje nikoga nisu ostavile ravnodušnim, što detaljnije možete pogledati u videu u nastavku teksta.

- Bajka za moju princezu! Nisam do sada objavljivala ništa sa privatnih dešavanja, jer sam nekako ljubomorno čuvala te trenutke samo za svoju porodicu. Ali, sada sam osetila potrebu da to podelim sa vama jer vi to zaslužujete, jer delite sve sa mnom i deo ste mog života - napisala je Dragana Mirković uz niz fotografija sa slavlja.

Proslava je besprekorno organizovana, a pažljivo se birao svaki detalj, što se može zaključiti iz priloženih fotografija. Manuela je blistala u velelepnoj roze haljini, a osmeh nije skidala s lica, dok je Dragana ponela crnu toaletu, a u jednom trenutku se i latila mikrofona.

Autor: N.Ž.