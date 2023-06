OD ZELENAŠA SAM POZAJMIO 80 HILJADA EVRA: Estradnim ličnostima zbog DUGOVA do guše samo što izvršitelji ne zakucaju na vrata - Ovo su detalji!

Život im preko TV ekrana deluje bajno, ali u privatnom životu javnih ličnosti potpuno je drugačija situacija.

Mnogi od njih imali su ili još uvek imaju velika dugovanja. Kocka, lep život, zelenaši i skupe stvari došli su im glave. Neki od njih duguju i preko milion evra.

DARKO LAZIĆ DUGOVAO MILION I PO: „Sve je za ljude, vratiću dug“

U trenutku kad je Darko Lazić doživeo tešku saobraćajnu nesreću 2018. bio je, kako se pisalo, dužan više od 400.000 evra. Novac mu je tada pozajmio jedan menadžer i prijatelj s kojim i sada sarađuje, i pare vraća u ratama. Pevačica Zorica Marković je ranije u intervjuima pominjala da joj je Lazić dužan određenu svotu novca, ali mu je ona to vremenom oprostila, jer nije želela da kvari prijateljstvo sa njim, niti da mu dodatno otežava situaciju. Lazić je jednom prilikom otkrio da se sudi sa svojom bivšom ženom Anom Sević jer, navodno, nije plaćao alimentacije za njihovu ćerku Lorenu.

- Nisam još vratio dugove, porasli su. Bilo je milion, sada je milion i po. Ali dobro, čim počnem da radim, vratićemo. Bitno je da ja glava na ramenima - kazao je tada Darko i dodao:

- Ako neki drugi duguju, zašto i ja ne bih mogao? Milion i po evra nije nimalo malo. Ne šalim se. Šta koga treba da se tiče da li ja dugujem ili ne? Je l' treba sad neko zbog toga da me ubije? Sve je za ljude, ja sam najnormalniji čovek. I da dugujem, znam da ću vratiti- rekao je Lazić jednom prilikom.

Nije poznato da li je do sada isplatio sva svoja dugovanja.

Halid Muslimović

Halidu Muslimoviću su izvršitelji pre skoro tri godine pokucali na vrata jer, prema pisanjima, odbijao je da isplati skoro 30 godina iznos od 32.000 evra Erminu Elezoviću. Folker je, navodno, taj novac dobio za album koji nikada nije objavio, a aukcijsku prodaju svoje imovine uspeo je da izbegne dva puta. Muslimović je, prema pisanjima, na isti način dospevao i u dugove prema ženama, do čijeg je novca dolazio udvaranjem i uveravanjem da je bolestan, i da nema da plati rate za kredit banci.

Aca Lukas

Folk pevač Aca Lukas doživeo je veliku neprijatnost u prošlosti, kada su mu izvršitelji došli do stana na Voždovcu kako bi naplatili navodno dugovanje koje imao prema Dejanu Popoviću Tigru. Lukasu je usled stresa koji je doživeo pozlilo, te je reagovala Hitna pomoć.

- Svi znaju da mnogo zarađujem, da sam kockao. Nama pevačima će svako da da jer zna da zarađujemo mnogo i možemo da vratimo. Pričao sam već o zelenaškim pozajmicama. Niko nas nije vukao za uši da uzimamo novac. Tom čoveku je nadimak Tigar, onako pretenciozno. Pozajmio sam tih 40.000 evra, na kamatu. Na deset meseci, toliko. Potpisao sam da sam uzeo 80.000, overili u sudu, jer je protivzakonito ono što smo uradili. Vratio sam mu pare posle izvesnog vremena – rekao je Lukas za medije. Pevačeve priče o dugovima nisu ništa novo. Pre nekoliko godina je, kako se pisalo, Aca uzeo pola miliona evra od Saše Popovića, a pričalo se da mu je direktor "Granda" tražio i kamatu na zajam. Navodno, zbog toga je i pukla saradnja između njih dvojice. Lukas je vratio pare direktoru "Granda".

Dara Bubamara

Pevačica Dara Bubamara prema priči pokojne Marine Tucaković, dugovala joj je za pesme sa albuma „Delete“ iz 2013. cifru od 10.000 evra. Folkerka je sve to tada demantovala pravdajući se da je Marini finansijski pomagala i poklanjala skupocenu garderobu. Ali okolnosti su sada drugačije, jer su pre Marinine smrti obe rešile da zaborave ružnu prošlost.

- Nas dve se nikada nismo svađale, sve je to malo prenapumpano. Ona mi je uradila fenomenalnu baladu i, svaki put kad je čujemo, obe plačemo. Zaista je jako emotivna i ne mogu da dočekam da je čujete. To je sve što mogu da kažem na ovu temu – izjavila je tada tom prilikom Bubamara.

Glumica Mira Banjac muku iz mladosti, sredinom sedamdesetih, nedavno je u ispričala u medijima.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da dignem ruku na sebe - seća se dobro Mira.

- Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više, i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel, naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole. U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže - hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz istoimene serije, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i pročišćenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila – kazala je jednom prilikom glumica.

NI STRANOM DŽET SETU NIJE LAKO

Fifti Sent: Dug dostigao 33 miliona dolara Ovaj reper poznat je po više stvari, između ostalog po tome što je preživeo napad kada je upucan devet puta, kao i po njegovim pesmama kako je postao milioner iz blata. Vodio je više biznisa i imao uspešnu muzičku karijeru. Međutim 2008. godine, njegove akcije su pale što ga je dovelo do finansijskih problema. Do 2015. godine bio je u dugu od 33 miliona dolara zbog neplaćene alimentacije, koji su ga naveli da proglasi bankrot naredne godine.

Maraja Keri: Navikla na luksuz, tužbe je uništile

Pre dve godine, otkriveno je da je Maraja Keri opet u finansijskim problemima. Često opisivana kao divu naviknutu na luksuz, pevačica iza sebe ima nekoliko tužbi koje su je iscedile. Među tim tužbama su i optužbe za fizičko i seksualno zlostavljanje. Čak se govori i da je razlog raskida njene veridbe sa milijarderom Džejmsom Pakerom "ekstravagantno troškarenje".

