MILICA TODOROVIĆ GA JE MNOGO VOLELA: U vezi su bili četiri godine, on je sada OŽENJEN, a evo šta ona kaže na sve to!

Nekadašnjeg učesnika "Zvezda Granda" Nenada Jovanovića publika nije imala prilike već godinama da vidi na malim ekranima, a pevač je sada odlučio da stavi tačku na dugogodišnju medijsku ilegalu.

Nenad je tokom razgovora otkrio i da je prilično staromodan, pa donedavno nije imao profil na društvenim mrežama.

- Ja sam staromodan tip, tek nedavno sam otvorio Instagram, pola stvari ne znam, ali se trudim da se i tume popravim - objasnio je Jovanović.

Ipak, pevač je odlučio da jednu stvar neće menjati, a tiče se privatnog života.

- Prosto, ne želim da eksponiram porodicu u javnost. Nije to kliše, jednostavno je tako. Moja supruga ne voli medijsku pažnju. Ima dva sina, želim da porodični život sačuvam samo za sebe - istakao je pevač koji je poznat i kao prvi dečko Milice Todorović.

Od kada se vratio na estradu novinari ga konstantno pitaju i povezuju sa lepom pevačicom, a Nenad je sada otkrio da li to smeta njegovoj ženi.

- Moja supruga je car po tom pitanju, to joj uopšte ne smeta. Sa Milicom sam u super odnosima, ali bih voleo da se izborim da me ljudi pamte kao Nenada Jovanovića, a ne kao bivšeg dečka. Možda ne bi bilo loše da snimimo duet, mislim da bi nam se glasovi super uklopili. Mi smo tada bili klinci, Milica je super devojka i rastali smo se u najnormalnijim odnosima – istakao je on.

Autor: N.Ž.